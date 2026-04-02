5 Hal Unik yang Diungkapkan dari Kebiasaan Seseorang saat Belanja, Kamu Termasuk yang Mana?

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertanya-tanya pada diri sendiri mengapa sangat sulit menahan diri saat melihat label diskon, sedangkan orang justru merasa cemas ketika mengeluarkan uang untuk belanja? Atau mungkin sebaliknya.

Ternyata kebiasaan seseorang dalam belanja dan mengelola keuangan bukan hanya sekedar berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diterapkan dalam hidupnya

Menurut psikologi, kebiasaan berbelanja seseorang pun bisa mengungkapkan hal unik yang tersembunyi terkait kepribadiannya.

Dilansir dari YourTango, berikut ini beberapa hal unik yang ditemukan dari mengamati sikap seseorang saat berbelanja, bagaimana mereka mengelola uangnya.

1. Suka Belanja dengan Impulsif

Jika seseorang sering membeli barang tanpa rencana, biasanya cenderung memiliki kepribadian yang spontan.

Kemungkinan mereka juga lebih memilih melakukan pelarian saat emosinya sedang tidak stabil.

2. Cenderung Berhemat