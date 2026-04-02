6 Kebiasaan Kecil yang Membuat Seseorang Terlihat Tenang dalam Segala Situasi

JawaPos.Com - Sikap tenang sering kali terlihat sederhana, namun memiliki kekuatan besar dalam menghadapi berbagai situasi.

Dalam kondisi penuh tekanan sekalipun, beberapa orang mampu tetap terkendali dan tidak mudah terpancing emosi.

Kemampuan ini bukan sekadar bawaan, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dibangun secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Ketenangan bukan berarti tidak memiliki emosi, melainkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik.

Dalam berbagai situasi, sikap tenang membantu seseorang berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan dengan tepat.

Dalam kajian Psikologi, kemampuan ini sering dikaitkan dengan pengendalian diri dan kesadaran emosional.

Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membentuk cara seseorang merespons tekanan.

Tanpa disadari, hal-hal sederhana ini menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga ketenangan.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam kebiasaan yang dapat membantu seseorang terlihat lebih tenang dalam berbagai situasi.

1. Mengatur Napas Saat Menghadapi Tekanan

Napas menjadi salah satu indikator utama kondisi emosional. Saat panik atau stres, napas cenderung menjadi cepat dan tidak teratur.

Membiasakan diri untuk menarik napas dalam dan menghembuskannya secara perlahan dapat membantu menenangkan tubuh.

Teknik sederhana ini memberi sinyal pada otak bahwa situasi masih terkendali.

2. Tidak Bereaksi Secara Instan