3 Kebiasaan Kecil yang Membantu Mengurangi Stres dalam Sekejap

JawaPos.Com - Tekanan hidup sering datang tanpa jeda, membuat pikiran terasa penuh dan sulit untuk beristirahat.

Dalam situasi seperti ini, banyak orang mencari cara cepat untuk kembali merasa tenang, meskipun hanya dalam waktu singkat.

Hal menariknya, ketenangan tidak selalu membutuhkan langkah besar, karena kebiasaan kecil justru sering menjadi kunci untuk meredakan stres dengan lebih efektif.

Stres merupakan bagian dari respons alami tubuh terhadap tekanan. Dalam batas tertentu, kondisi ini dapat membantu seseorang tetap waspada.

Namun, ketika berlangsung terus-menerus, stres dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental.

Dalam konteks Stres, penting untuk menemukan cara sederhana yang bisa dilakukan kapan saja untuk mengurangi dampaknya.

Kebiasaan kecil yang dilakukan secara sadar mampu memberikan efek menenangkan dalam waktu singkat.

Tidak perlu menunggu waktu luang atau kondisi ideal, karena langkah-langkah ini bisa dilakukan di tengah aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Yourtango, inilah tiga kebiasaan sederhana yang dapat membantu meredakan stres secara instan.

1. Mengatur Napas dengan Perlahan dan Teratur

Pernapasan sering kali menjadi hal pertama yang berubah saat seseorang mengalami stres. Napas menjadi lebih cepat dan dangkal, membuat tubuh semakin tegang.

Mengatur napas secara perlahan dapat membantu menenangkan sistem saraf.

Tarik napas dalam melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut.

Fokus pada aliran napas membantu pikiran beralih dari tekanan yang sedang dirasakan.

Kebiasaan ini dapat dilakukan di mana saja, bahkan saat sedang bekerja atau berada di tempat umum.

Dalam hitungan menit, tubuh mulai merespons dengan lebih rileks dan stabil.

2. Mengalihkan Perhatian ke Hal Sederhana