5 Rutinitas Pagi Sebelum Jam 7 yang Membuat Tubuh Lebih Sehat dan Bertenaga

JawaPos.Com - Pagi hari sering menjadi penentu bagaimana seseorang menjalani sisa harinya.

Cara memulai hari, sekecil apa pun kebiasaan yang dilakukan, dapat memberikan pengaruh besar terhadap energi, fokus, dan suasana hati.

Rutinitas pagi yang tepat bukan hanya membantu tubuh terasa lebih segar, tetapi juga membentuk pola hidup yang lebih sehat secara keseluruhan.

Memulai hari sebelum jam 7 memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi secara perlahan sebelum aktivitas dimulai.

Waktu pagi yang tenang memungkinkan seseorang membangun kebiasaan positif tanpa terburu-buru.

Dalam perspektif Kesehatan Holistik, keseimbangan antara tubuh dan pikiran sejak pagi hari sangat berperan dalam menjaga kualitas hidup.

Rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu meningkatkan energi dan menjaga kesehatan tubuh.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima rutinitas pagi yang bisa memberikan dampak positif untuk lebih sehat dan bertenaga sepanjang hari.

1. Bangun Lebih Awal dan Menghirup Udara Segar

Bangun lebih awal memberi waktu untuk memulai hari dengan tenang.

Udara pagi yang masih segar membantu tubuh mendapatkan oksigen yang lebih baik, memberikan efek menyegarkan secara alami.

Momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk menenangkan pikiran sebelum menghadapi berbagai aktivitas.

Dengan suasana yang lebih tenang, tubuh dapat memulai hari dengan kondisi yang lebih stabil.

2. Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur