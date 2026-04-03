Menpora Lantik Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan, Tekankan Pengelolaan Aset secara Profesional

JawaPos.com-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir secara resmi melantik Muhammad Gustri Oktaviandi sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan di Auditorium Wisma Menpora, Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Pelantikan ini berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Kemenpora dan sesuai dengan Keputusan Menpora RI Nomor 55 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Kemenpora.

Menpora Erick memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora dengan tolak ukur yang jelas, profesionalitas untuk menjaga dan mengembangkan aset-aset Kemenpora dengan baik.

"BLU itu satu keluarga makanya kita lantik bersama tidak boleh ada struktur dalam struktur, organisasi dalam organisasi, BLU adalah keluarga kita tidak boleh ada jarak dari kita. BLU wajib melaporkan kegiatannya, harus ada tolak ukurnya," ujarnya.

Menpora Erick juga melakukan perubahan inti dalam struktur dan tujuan Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora agar berjalan searah tetapi tetap profesional.

"Dengan perubahan di BLU saya juga merubah struktur BLU nya dan kearah mana BLU kedepan, BLU akan menjadi sebuah organisasi yang dikelola secara profesional dan ada B2B supaya aset-aset kita tidak terbengkalai dan mangkrak," jelasnya.

Menpora Erick berharap dengan adanya kepemimpinan baru di BLU, Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora mampu memberikan yang terbaik demi kepentingan bersama.