6 Pilihan Warna Hijab Paling Aman untuk Kulit Sawo Matang Agar Wajah Tampak Bercahaya

JawaPos.com - Memilih warna hijab yang tepat dapat membuat wajah dengan tone kulit sawo matang terlihat lebih cerah dan segar sepanjang hari, terutama warna netral dan earty tone yang selaras dengan undertone kulit.

Warna hijab seperti hitam, abu-abu, beige, hingga olive sangat disarankan. Alasannya, mampu memberikan kehangatan alami untuk tone kulit sawo matang. Hal itu membuat tampilan kulit lebih bercahaya. Dilansir oleh Luxy Hijab Style terdapat beberapa warna hijab yang dinilai cocok untuk pemilik kulit sawo matang.

Hitam (Black) Warna hitam menjadi pilihan paling aman bagi hijabers tone kulit sawo matang. Warna ini memberikan kontras yang kuat sehingga wajah lebih tegas dan elegan. Hitam mudah dipadukan dengan berbagai jenis outfit sehari-hari.

Banyak pakar modest fashion menyebut warns ini sebar warna dasar yang cocok untuk semua kulit karena memberikan tampilan yang lebih rapi dan profesional. Warna hitam dapat menciptakan kontras yang membuat warna tampak lebih cerah memperlihatkan struktur wajah secara alami.

2. Abu-abu (Grey) Abu-abu merupakan warna netral yang memberikan kesan lembut tetapi tetap elegan bagi tone kulit sawo matang. Warna ini sering dipilih karena tidak terlalu kontras dan mampu membuat wajah terlihat segar.

Hijab warna abu fleksibel jika dipadukan dengan banyak warna pakaian, warna cerah maupun earth tone. Hijab ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Abu-abu termasuk warna netral yang memberikan tampilan hangat dan seimbang untuk kulit medium hingga tan.

3. Beige Beige termasuk warna natural yang cocok untuk tone kulit sawo matang karena memberikan efek hangat dan bersih pada tampilan wajah. Warna ini terlihat lembut dan elegan. Selain memiliki kesan natural, Hijab beige mudah dipadukan dengan warna pakaian lain seperti putih, cokelat atau pastel.

Hal ini membuat hijab ini paling fleksibel untuk berbagai gaya busana. Warna netral beige dapat membantu menciptakan tampilan harmonis dan menonjolkan warna kulit alami.