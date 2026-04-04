Jelang Usia 37 Tahun, David da Silva Beber Rahasia Tampil Moncer di Malut United

Striker Malut United David da Silva (kanan).
JawaPos.com - David da Silva memang sudah tidak lagi muda. Pada November nanti, bomber Malut United akan memasuki usia 37 tahun. Meski begitu, performanya masih sangat garang. Terbukti, David kini memuncaki daftar top scorer sementara Super League 2025-2026. Striker asal Brasil itu sudah mengemas 15 gol dalam 24 laga yang dilakoninya.
Lalu, apa yang membuatnya tetap garang di lapangan? “Motivasi terbesar saya adalah keluarga, termasuk dari masa lalu saya. Perlu diketahui, saya berasal dari keluarga yang sangat miskin di Brasil,” kata mantan bomber Persebaya Surabaya itu seperti dikutip dari I.League.
Hidup dalam kekurangan di Brasil membuatnya selalu memiliki motivasi untuk tampil bagus dan memperbaiki ekonomi keluarga. “Jadi, bisa dibilang saya harus melawan diri saya sendiri. Saya (versi baik) melawan saya (versi buruk). Karena itu, saya tidak pernah berpikir tentang lawan lain,” tegas pemain kelahiran Guarulhos, Sao Paulo, tersebut.
Hal itu pula yang membuatnya selalu tampil maksimal di setiap laga. “Saya harus selalu memberikan yang terbaik untuk Malut United. Saya mencetak gol dan berusaha meneruskan hal baik itu di setiap laga. Saya harus memberi 100 persen dalam setiap jersey yang saya pakai,” pungkas pemain kelahiran 12 November 1989 itu.