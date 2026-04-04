Sisi Kelam Warisan Johnny Kitagawa sebagai Pelopor Pembentukan Idol K-pop

JawaPos.com - Sistem perekrutan idol di Asia modern memiliki akar kuat dari industri hiburan Jepang. Tokoh utama dalam pembentukan sistem ini adalah Johnny Kitagawa yang mendirikan agensi Johnny & Associates kisaran awal tahun 1960-an.

Kitagawa dikenal sebagai pelopor konsep pelatihan intensif bagi calon idol laki-laki sejak usia muda. Sistem ini kemudian menjadi fondasi berkembangnya industri J-pop dan memengaruhi K-pop di Korea Selatan.

Dikutip dari akun Instagram @theadamcarollashow dan laman Rolling Stone pada Jum'at (3/4), Dalam praktiknya, Kitagawa merekrut anak laki-laki di bawah umur untuk dilatih menjadi idol profesional. Mereka menjalani berbagai pelatihan, mulai dari menyanyi, menari, hingga akting.

Proses ini berlangsung bertahun-tahun hingga mereka dianggap siap debut. Pola pelatihan tersebut kemudian diadopsi oleh industri hiburan Korea Selatan dalam sistem trainee K-pop.

Pengaruh sistem ini meluas hingga membentuk standar industri hiburan Asia. Idol dituntut memiliki penampilan muda, tubuh ramping, dan kulit cerah.

Citra tersebut dianggap sebagai simbol kesempurnaan visual yang menarik bagi pasar. Standar ini terus dipertahankan hingga menjadi ciri khas idol K-pop saat ini.

Namun, di balik keberhasilan sistem tersebut, terdapat sisi kelam yang lama tersembunyi. Kitagawa dituduh melakukan kejahatan asusila terhadap anak laki-laki yang direkrutnya.

Tuduhan ini mencuat kembali setelah laporan investigasi dan dokumenter internasional. Kasus ini kemudian membuka diskusi luas tentang eksploitasi dalam industri hiburan.