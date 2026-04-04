Seni Ketidakberdayaan yang Dipelajari: 8 Kebiasaan Pasif Ini Diam-Diam Menghambat Kebahagiaan Anda

JawaPos.com - Banyak orang merasa hidupnya stagnan, seolah tidak punya kendali atas arah yang dijalani.

Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari, sebuah kondisi ketika seseorang percaya bahwa usaha apa pun tidak akan mengubah keadaan.

Menurut Farley Ledgerwood, penulis di Global English Editing, kondisi ini sering berkembang secara perlahan dan tanpa disadari.

Ia sendiri pernah mengalaminya saat kehilangan pekerjaan di usia pertengahan. Alih-alih bergerak, ia justru menunggu perubahan datang dengan sendirinya, sesuatu yang tidak pernah terjadi.

Dari pengalaman tersebut, Farley mengidentifikasi delapan perilaku pasif yang menjadi akar dari ketidakbahagiaan berkepanjangan. Apa saja itu? Berikut penjelasan lengkapnya dilansir dari geediting.com.

1. Terus Menunggu “Waktu yang Tepat”

Banyak orang menunda mimpi mereka dengan alasan klasik: belum waktunya. Mereka menunggu kondisi sempurna, pekerjaan stabil, waktu luang, atau inspirasi datang.

Padahal, menurut Farley, momen sempurna itu tidak pernah benar-benar ada. Menunda hanya memperpanjang stagnasi. Bahkan, langkah kecil yang tidak sempurna jauh lebih berharga daripada diam tanpa aksi.

2. Mengadopsi Batasan Orang Lain