11 Trik Cerdas Memperbaiki Rumah dengan Biaya Minim Tanpa Mengorbankan Kenyamanan dan Estetika

JawaPos.Com - Menciptakan rumah yang nyaman dan menarik tidak selalu membutuhkan biaya besar.

Sentuhan kecil yang dilakukan dengan tepat justru sering memberikan perubahan yang lebih terasa dibandingkan renovasi besar yang mahal.

Dengan sedikit kreativitas dan perencanaan, suasana rumah bisa berubah menjadi lebih hidup tanpa harus mengorbankan keuangan.

Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk beristirahat, berkumpul, dan menemukan ketenangan.

Seiring waktu, kondisi rumah bisa mengalami penurunan, baik dari segi fungsi maupun tampilan.

Namun, memperbaikinya tidak selalu berarti harus melakukan renovasi besar.

Dengan pendekatan yang cerdas, perubahan signifikan bisa dilakukan dengan biaya yang tetap terjangkau.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas trik yang dapat membantu memperbaiki rumah dengan biaya minim tanpa mengurangi kenyamanan dan estetika.

1. Fokus pada Perbaikan Kecil yang Berdampak Besar

Kerusakan kecil seperti cat yang mengelupas, pintu yang berderit, atau keran yang bocor sering dianggap sepele.

Padahal, memperbaiki hal-hal kecil ini dapat memberikan perubahan besar pada kenyamanan rumah. Biaya yang dibutuhkan pun relatif rendah dibandingkan perbaikan besar.

2. Gunakan Cat untuk Mengubah Suasana

Mengganti warna dinding menjadi salah satu cara paling efektif untuk menyegarkan tampilan rumah.