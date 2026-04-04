7 Rahasia Sederhana yang Membuat Banyak Orang Tetap Terasa Muda Meski Usia Sudah Lewat 50 Tahun

JawaPos.Com - Wajah yang tampak cerah, langkah yang ringan, serta semangat hidup yang tetap menyala sering kali membuat seseorang terlihat jauh lebih muda dari usianya.

Bukan semata soal penampilan fisik, melainkan kombinasi dari cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, dan bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh kesadaran.

Di balik sosok-sosok yang tetap terlihat segar meski usia telah melewati setengah abad, tersimpan pola hidup sederhana yang konsisten dilakukan tanpa harus terasa berat.

Menjadi tua memang sesuatu yang pasti, tetapi merasa tua adalah pilihan.

Banyak orang yang berhasil menjaga energi, keceriaan, dan kesehatan karena mereka memahami hal-hal kecil yang memberi dampak besar dalam jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh rahasia sederhana yang sering menjadi kunci banyak orang tetap terlihat awet muda.

1. Menjaga Pikiran Tetap Positif dan Terbuka

Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh. Seseorang yang terbiasa melihat sisi baik dalam setiap situasi cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah.

Sikap terbuka terhadap perubahan juga membantu otak tetap aktif dan tidak cepat “kaku”.

Alih-alih mengeluh tentang usia yang bertambah, mereka yang terasa awet muda memilih untuk terus belajar hal baru.

Entah itu hobi, keterampilan, atau sekadar memahami hal-hal sederhana yang belum pernah dicoba sebelumnya. Pikiran yang aktif membuat hidup terasa lebih hidup.

2. Aktif Bergerak Tanpa Harus Berlebihan

Tubuh yang jarang bergerak akan lebih cepat kehilangan fleksibilitas dan kekuatannya.

Namun, menjaga tubuh tetap aktif tidak harus selalu melalui olahraga berat.