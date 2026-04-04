Tidak Harus Selalu Mengiyakan, 8 Cara Ini Membantu Anda Hidup Lebih Tenang dan Terarah

JawaPos.Com - Mengiyakan setiap permintaan sering dianggap sebagai tanda kebaikan dan kepedulian.

Namun, kebiasaan tersebut tidak jarang justru membuat seseorang kelelahan, kehilangan arah, bahkan merasa terjebak dalam kehidupan yang bukan sepenuhnya miliknya.

Ketika semua hal diterima tanpa pertimbangan, ruang untuk diri sendiri perlahan menghilang.

Menjalani hidup dengan tenang dan terarah membutuhkan kemampuan untuk menentukan batas.

Tidak semua hal harus disetujui, dan tidak semua permintaan perlu dipenuhi. Ketegasan dalam memilih menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tuntutan dari luar.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan cara yang dapat membantu mengubah kebiasaan selalu mengiyakan menjadi lebih selektif dan sadar dalam mengambil keputusan.

1. Mengenali Apa yang Benar-Benar Penting

Langkah awal untuk hidup lebih terarah dimulai dari memahami prioritas.

Ketika seseorang mengetahui apa yang penting, keputusan menjadi lebih mudah diambil. Hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan dapat disaring dengan lebih jelas.

Kesadaran ini membantu mengurangi keterlibatan dalam aktivitas yang hanya menghabiskan waktu tanpa memberikan nilai yang berarti.

2. Memberi Jeda Sebelum Memberi Jawaban

Kebiasaan langsung mengatakan “ya” sering muncul tanpa dipikirkan. Memberikan jeda sebelum menjawab memberikan ruang untuk mempertimbangkan situasi secara lebih objektif.

Dalam jeda tersebut, seseorang dapat menilai apakah permintaan tersebut sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang dimiliki. Dari sini, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat.