10 Tips Jaga Kesehatan di Cuaca Tak Menentu, Nomor 3 Sering Diabaikan

JawaPos.com - Cuaca yang tidak menentu atau pancaroba kerap menjadi tantangan tersendiri bagi kondisi tubuh. Perubahan suhu yang drastis, hujan tiba-tiba, hingga panas ekstrem dalam satu hari dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari flu, batuk, hingga penurunan daya tahan tubuh. Kondisi ini membuat tubuh harus beradaptasi lebih cepat dari biasanya.

Sayangnya, tidak semua orang siap menghadapi perubahan tersebut. Akibatnya, banyak yang mudah terserang penyakit karena kurang menjaga pola hidup sehat di tengah cuaca yang berubah-ubah. Padahal, menjaga kesehatan di tengah cuaca tak menentu bukan hal yang sulit jika dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Columbia Asia dan Halodoc, ada sejumlah langkah sederhana namun efektif yang bisa dilakukan agar tubuh tetap fit dan tidak mudah sakit. Berikut adalah 10 tips menjaga kesehatan saat cuaca tidak menentu.

1. Perbanyak Minum Air Putih

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sehingga menjaga hidrasi menjadi hal utama. Minum air putih minimal 6–8 gelas per hari dapat membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan mencegah dehidrasi. Selain itu, konsumsi buah dan sayur yang mengandung air tinggi juga sangat dianjurkan.

2. Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang

Pola makan sehat berperan besar dalam menjaga daya tahan tubuh. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan, serta protein dari ayam atau ikan untuk meningkatkan sistem imun. Hindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh yang justru bisa memperburuk kondisi kesehatan.

3. Gunakan Pakaian Sesuai Cuaca

Banyak orang mengabaikan hal ini, padahal pakaian sangat memengaruhi kondisi tubuh. Gunakan bahan yang menyerap keringat saat panas dan pakaian hangat saat hujan atau dingin. Membawa jaket atau jas hujan juga penting sebagai langkah antisipasi.