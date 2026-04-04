Fatah Elhusein
05 April 2026, 05.53 WIB

10 Tips Jaga Kesehatan di Cuaca Tak Menentu, Nomor 3 Sering Diabaikan

Ilustrasi hujan (Freepik)

Ilustrasi hujan (Freepik)

JawaPos.com - Cuaca yang tidak menentu atau pancaroba kerap menjadi tantangan tersendiri bagi kondisi tubuh. Perubahan suhu yang drastis, hujan tiba-tiba, hingga panas ekstrem dalam satu hari dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari flu, batuk, hingga penurunan daya tahan tubuh. Kondisi ini membuat tubuh harus beradaptasi lebih cepat dari biasanya.

Sayangnya, tidak semua orang siap menghadapi perubahan tersebut. Akibatnya, banyak yang mudah terserang penyakit karena kurang menjaga pola hidup sehat di tengah cuaca yang berubah-ubah. Padahal, menjaga kesehatan di tengah cuaca tak menentu bukan hal yang sulit jika dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Columbia Asia dan Halodoc, ada sejumlah langkah sederhana namun efektif yang bisa dilakukan agar tubuh tetap fit dan tidak mudah sakit. Berikut adalah 10 tips menjaga kesehatan saat cuaca tidak menentu.

1. Perbanyak Minum Air Putih

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sehingga menjaga hidrasi menjadi hal utama. Minum air putih minimal 6–8 gelas per hari dapat membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan mencegah dehidrasi. Selain itu, konsumsi buah dan sayur yang mengandung air tinggi juga sangat dianjurkan.

2. Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang

Pola makan sehat berperan besar dalam menjaga daya tahan tubuh. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan, serta protein dari ayam atau ikan untuk meningkatkan sistem imun. Hindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh yang justru bisa memperburuk kondisi kesehatan.

3. Gunakan Pakaian Sesuai Cuaca

Banyak orang mengabaikan hal ini, padahal pakaian sangat memengaruhi kondisi tubuh. Gunakan bahan yang menyerap keringat saat panas dan pakaian hangat saat hujan atau dingin. Membawa jaket atau jas hujan juga penting sebagai langkah antisipasi.

4. Rutin Menjaga Kebersihan Diri

Editor: Candra Mega Sari
Artikel Terkait
5 Tips Membantu Anak Kembali Fokus Belajar Setelah Libur Lebaran 2026 - Image
Parenting

5 Tips Membantu Anak Kembali Fokus Belajar Setelah Libur Lebaran 2026

03 April 2026, 08.49 WIB

5 Tips Mengatasi Jerawat Punggung, Salah Satunya Segera Mandi - Image
Lifestyle

5 Tips Mengatasi Jerawat Punggung, Salah Satunya Segera Mandi

03 April 2026, 03.23 WIB

5 Tips Mengatasi Gangguan Tidur saat Malam Menjelang, Sangat Efektif! - Image
Lifestyle

5 Tips Mengatasi Gangguan Tidur saat Malam Menjelang, Sangat Efektif!

03 April 2026, 02.24 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

