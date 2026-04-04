10 Rekomendasi Kasur Nyaman dan Affordable untuk Kualitas Tidur Lebih Maksimal

JawaPos.com – Salah satu hal yang bisa memengaruhi kualitas tidur adalah kasur yang digunakan.

Kasur yang nyaman dapat membantu tubuh beristirahat dengan maksimal, menjaga postur tetap ideal, serta mengurangi risiko nyeri pada punggung dan leher.

Sebaliknya, kasur yang kurang tepat bisa membuat tidur tidak nyenyak dan tubuh terasa lelah saat bangun.

Memilih kasur pun tidak bisa sembarangan. Selain mempertimbangkan tingkat keempukan dan ukuran, material serta teknologi yang digunakan juga berpengaruh besar terhadap kenyamanan.

Mengutip dari my best dan informasi resmi brand, berikut ini rekomendasi kasur nyaman dan affordable yang bisa dipertimbangkan:

1. In The Box Alpha X, Mulai Rp 1,7 Jutaan Kasur ini menawarkan kombinasi high density foam dan sistem pegas yang mampu menopang tubuh secara optimal.

Tingkat keempukannya medium sehingga cocok untuk berbagai posisi tidur. Materialnya juga cukup awet dan tidak mudah kempes, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan harian dengan harga yang masih terjangkau.

2. Zinus Spring Bed Plush Top, Mulai Rp 1,8 Jutaan Dilengkapi teknologi pocket spring, kasur ini mampu meredam guncangan sehingga nyaman digunakan berdua.

Tingkat keempukan medium firm memberikan keseimbangan antara empuk dan kokoh. Selain itu, Zinus juga menawarkan fitur anti alergi dan garansi panjang, sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang.