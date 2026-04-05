13 Spot Jogging Favorite Akhir Pekan di Surabaya yang Nyaman dan Minim Polusi

JawaPos.com – Surabaya menyimpan banyak pilihan tempat jogging yang cocok dinikmati kapan saja, termasuk saat akhir pekan.

Mulai dari lapangan berstandar internasional, taman hijau yang teduh, hingga kawasan tepi laut yang menyegarkan, semuanya tersebar di berbagai sudut kota.

Tidak sedikit dari tempat-tempat olahraga ini yang bisa diakses secara gratis tanpa biaya masuk.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan eigeradventure.com pada Sabtu (4/4), berikut 13 rekomendasi tempat jogging seru di Surabaya untuk akhir pekan.

1. Lapangan THOR

Lapangan THOR memiliki lintasan lari berstandar internasional yang terbuka untuk umum tanpa biaya masuk.

Lokasinya berada di Jalan Padmosusastro, Darmo, Wonokromo, dan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 20.00 WIB.

Lapangan ini juga kerap digunakan atlet profesional, termasuk tim sepak bola Persebaya, untuk sesi latihan. Selain lari, fasilitas ini turut dimanfaatkan warga untuk olahraga lain seperti bulu tangkis.

2. Taman Cahaya