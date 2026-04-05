20 Tempat Yoga Terbaik di Surabaya untuk Lepas Stres: Cocok Semua Usia, Fasilitas Lengkap Bikin Betah

JawaPos.com – Yoga semakin populer sebagai solusi efektif untuk mengelola stres di kehidupan modern.

Di Surabaya, pilihan studio yoga semakin beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Dari kelas pemula hingga terapi khusus, setiap studio menawarkan pendekatan yang unik dan menarik.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Sabtu (4/4), berikut 20 rekomendasi tempat yoga di Surabaya untuk hilangkan stres.

1. Isvara yoga studio

Studio ini menawarkan berbagai pilihan kelas mulai dari tingkat basic hingga kelas aerial yoga yang menantang.

Jadwal mingguan yang variatif memudahkan kamu untuk menyesuaikan sesi yoga dengan rutinitas harian.

Keunggulan utamanya adalah kelas Terapi Yoga Scoliosis yang menggunakan metode Udana Method Bali yang khas.

Studio ini juga menyediakan kelas Yoga Prenatal yang cocok untuk para ibu hamil yang ingin tetap aktif.