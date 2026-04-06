Orang yang Sudah Berulang Kali Dikecewakan Sering Melakukan 8 Hal Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

Tanpa disadari, pengalaman-pengalaman tersebut membentuk cara berpikir, bersikap, bahkan cara mereka menjalin hubungan dengan orang lain.



Dalam sudut pandang psikologi, seseorang yang sering dikecewakan cenderung mengembangkan mekanisme pertahanan diri. Sayangnya, mekanisme ini tidak selalu sehat, dan sering muncul secara otomatis tanpa disadari.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan hal yang sering dilakukan oleh orang yang sudah terlalu sering dikecewakan:



1. Sulit Percaya pada Orang Lain



Salah satu dampak paling umum adalah hilangnya kepercayaan. Mereka menjadi lebih waspada, bahkan curiga, terhadap niat orang lain. Bukan karena mereka ingin berpikir negatif, tetapi karena pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa harapan sering berujung pada luka.



2. Menahan Diri untuk Tidak Terlalu Dekat



Mereka cenderung menjaga jarak emosional. Kedekatan dianggap sebagai risiko, karena semakin dekat dengan seseorang, semakin besar kemungkinan untuk terluka. Akibatnya, hubungan yang dijalani terasa “setengah hati”.



3. Overthinking Berlebihan



Setiap kata, tindakan, atau perubahan kecil dari orang lain bisa dianalisis secara berlebihan. Mereka terus mencari tanda-tanda potensi kekecewaan, bahkan sebelum hal itu benar-benar terjadi.



4. Selalu Mempersiapkan Diri untuk Hal Terburuk



Alih-alih berharap yang terbaik, mereka justru terbiasa mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ini menjadi cara untuk “mengurangi rasa sakit” jika kekecewaan benar-benar terjadi.



5. Menjadi Terlalu Mandiri



Mereka merasa lebih aman jika tidak bergantung pada siapa pun. Secara sekilas ini terlihat positif, tetapi dalam banyak kasus, ini adalah bentuk perlindungan diri agar tidak perlu berharap pada orang lain.



6. Sulit Mengekspresikan Perasaan



Orang yang sering dikecewakan cenderung memendam emosi. Mereka takut jika terlalu terbuka, perasaan tersebut akan digunakan untuk menyakiti mereka.



7. Cepat Menarik Diri Saat Ada Tanda Masalah



Ketika muncul konflik kecil atau ketidaknyamanan, mereka lebih memilih mundur daripada memperjuangkan hubungan. Ini karena mereka sudah “lelah” menghadapi kemungkinan kekecewaan yang sama.



8. Merasa Tidak Layak Diperlakukan dengan Baik



Dalam beberapa kasus, kekecewaan berulang membuat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri. Mereka merasa tidak cukup baik, sehingga tanpa sadar menerima perlakuan yang sebenarnya tidak pantas.



Penutup



Perilaku-perilaku di atas bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk adaptasi dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Psikologi melihat ini sebagai mekanisme pertahanan diri yang terbentuk dari pengalaman.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan mengecewakan. Dengan kesadaran dan proses penyembuhan, pola-pola ini bisa perlahan diubah. Belajar mempercayai kembali, membuka diri, dan memberi kesempatan pada hubungan yang sehat adalah langkah penting menuju kehidupan emosional yang lebih seimbang.



