10 Tanda Halus Seseorang Diam-Diam Bergumul dengan Kesepian Meski Tampak Baik-Baik Saja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang serba terhubung ini, kesepian sering kali tidak terlihat. Banyak orang tampak aktif, ramah, bahkan sukses di luar—namun di dalam, mereka merasa kosong dan terisolasi. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai hidden loneliness atau kesepian tersembunyi.

Kesepian tidak selalu berarti tidak punya teman. Justru, sering kali dialami oleh mereka yang terlihat “baik-baik saja”.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 tanda halus yang menunjukkan seseorang mungkin sedang diam-diam bergumul dengan kesepian.

1. Terlihat Selalu Sibuk, Tapi Menghindari Kedekatan Emosional

Orang yang kesepian sering mengisi waktunya dengan aktivitas tanpa henti. Mereka bekerja keras, aktif di berbagai kegiatan, atau terus mencari distraksi.

Namun, ketika percakapan mulai menyentuh hal yang lebih personal, mereka cenderung menghindar. Ini karena kedekatan emosional bisa terasa rentan dan menakutkan bagi mereka.

2. Sering Menjadi “Pendengar yang Baik”, Tapi Jarang Bercerita

Mereka mungkin dikenal sebagai tempat curhat yang nyaman. Selalu siap mendengarkan masalah orang lain.