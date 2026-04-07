Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
07 April 2026, 13.10 WIB

Ipswich Town Menang Comeback Lawan Birmingham, Elkan Baggott 3 Laga Beruntun Duduk di Bangku Cadangan

Elkan Baggott saat bermain untuk Ipswich Town. (Dok. Elkan Baggott)

JawaPos.com–Elkan Baggott kembali menjadi penghangat bangku cadangan saat Ipswich Town mengalahkan Birmingham di Championship pekan ke-41. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Portman Road Stadium, Senin (6/4).

Ipswich Town harus tertinggal dulu dari Birmingham pada menit ke-32. Carlos Vicente berhasil mencetak gol tersebut dan membawa tim tamu unggul lebih dulu.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Ipswich Town mampu menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Ben Johnson sukses mencetak gol di menit ke-41 disusul dengan gol dari Kasey McAteer menit ke-45.

Pada laga kemenangan Ipswich Town Elkan Baggott kembali masuk dalam daftar susunan pemain. Melansir Transfermarkt, pemain Timnas Indonesia tersebut masih menjadi penghangat bangku.

Bek 23 tahun tersebut sudah tiga pertandingan tidak dimainkan dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Hal tersebut sudah dimulai sejak laga menghadapi Sheffield Wednesday pada 14 Maret.

Meskipun demikian, Elkan sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan untuk selalu dibawa pelatih Ipswich Town Kieran McKenna dalam tiga laga beruntun. Sebab, sejak awal 2025, dia tidak pernah masuk dalam daftar susunan pemain Ipswich Town.

Untuk menjadi pilihan utama di bek tengah, Elkan harus mengalahkan duet bek tangguh Jacob Greaves dan sang kapten Dara O'Shea. Kedua pemain tersebut akan menjadi tantangan bagi dirinya untuk bisa bersaing di Ipswich Town.

Di sisi lain, kemenangan Ipswich Town membuat mereka bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Dengan demikian, mereka tetap menjaga asa promosi langsung ke Liga Inggris musim depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore