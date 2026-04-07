5 Supermarket Korea di Surabaya Favorit Pecinta K-Food dan K-Drama yang Bikin Serasa di Seoul

JawaPos.com – Demam K-Drama yang tak kunjung surut turut mendorong meningkatnya minat masyarakat Surabaya terhadap K-Food dan segala produk asal Korea.

Kini, berbagai Supermarket Korea hadir di Surabaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari bahan masak, camilan, hingga minuman kemasan.

Tidak perlu jauh-jauh terbang ke negeri ginseng, karena Surabaya sudah punya banyak pilihan tempat belanja K-Food yang lengkap dan mudah dijangkau.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Pinhome pada Selasa (7/4), berikut lima rekomendasi supermarket Korea di Surabaya favorit pecinta K-Food dan K-Drama yang bikin serasa di Seoul.

1. Korea Mart & Jeju-Island Resto

Korea Mart & Jeju-Island Resto adalah tempat unik yang menggabungkan konsep supermarket dan restoran dalam satu bangunan.

Lantai dasar difungsikan sebagai toko yang menjual berbagai bumbu khas Korea, makanan kemasan, camilan, hingga aneka minuman impor.

Lantai atasnya dimanfaatkan sebagai restoran kecil yang menyajikan hidangan autentik Korea, cocok dinikmati setelah sesi belanja selesai.

Toko ini berlokasi di Komplek Ruko Surya Inti Permata 1, Blok B No.23, Jalan HR. Muhammad, Dukuh Pakis, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.