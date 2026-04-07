6 Rekomendasi Lapangan Golf Terbaik di Surabaya Fasilitas Lengkap Berkualitas dan Pemandangan Indah

JawaPos.com – Bagi para pecinta Golf, kota Surabaya menawarkan pilihan lapangan yang jauh melampaui ekspektasi dengan Fasilitas bertaraf internasional.
Setiap lapangan Golf di Surabaya hadir dengan keunikan tersendiri, mulai dari desain legendaris hingga Pemandangan alam yang memanjakan mata.
Fasilitas yang tersedia di lapangan-lapangan Golf Surabaya tidak hanya sebatas area bermain, tetapi mencakup hotel, spa, restoran, hingga arena tenis.
Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Go Golf pada Selasa (7/4), berikut enam rekomendasi lapangan golf terbaik di Surabaya fasilitas lengkap berkualitas dan pemandangan indah.
1. Graha Family Golf & Country Club
Graha Family Golf & Country Club adalah salah satu lapangan golf paling eksklusif dengan 18 hole yang membelah kawasan perumahan elite nan asri.
Lapangan ini dilengkapi dengan driving range, lapangan tenis, kolam renang, restoran premium, serta ruang loker dengan sauna dan ruang pijat.
Clubhouse-nya mengusung nuansa arsitektur tradisional Jawa yang memberikan kesan elegan dan khas sekaligus berbeda dari lapangan lain.
Berlokasi di Jl. Raya Golf Graha Famili, Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuhpakis, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik