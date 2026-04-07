Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
07 April 2026, 14.03 WIB

5 Alasan Kuat Mengapa Pernikahan yang Terasa Buruk Masih Layak Diperjuangkan

Ilustrasi pernikahan. (Freepik)

JawaPos.Com - Perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan mulus seperti yang dibayangkan di awal. 

Waktu, tekanan hidup, dan berbagai perbedaan sering kali menghadirkan fase sulit yang membuat hubungan terasa berat. 

Dalam momen seperti itu, muncul pertanyaan besar: apakah hubungan ini masih layak dipertahankan atau sebaiknya dilepaskan?

Perasaan lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah bisa menjadi bagian dari perjalanan tersebut. 

Namun, tidak semua kondisi sulit berarti akhir dari sebuah pernikahan

Dalam banyak kasus, justru fase inilah yang menjadi titik penting untuk memahami kembali makna dari kebersamaan yang telah dibangun.

Sebelum mengambil keputusan besar, penting untuk melihat lebih dalam apa saja yang masih bisa diperjuangkan. 

Dilansir dari Yourtango, inilah lima alasan kuat yang sering menjadi dasar mengapa pernikahan yang terasa buruk tetap layak untuk dipertahankan.

1. Masih Ada Keinginan untuk Memperbaiki

Keinginan untuk memperbaiki hubungan menjadi tanda penting bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. 

Selama kedua pihak masih memiliki niat untuk mencoba, peluang untuk memperbaiki keadaan tetap terbuka.

Hubungan yang benar-benar berakhir biasanya ditandai dengan hilangnya kepedulian. 

Ketika masih terdapat usaha, sekecil apa pun, hal itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih memiliki nilai.

Keinginan ini dapat menjadi titik awal untuk membangun kembali komunikasi dan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. 

Prosesnya mungkin tidak mudah, tetapi niat yang tulus menjadi fondasi yang kuat.

2. Kenangan dan Ikatan Emosional yang Kuat

Waktu yang telah dilalui bersama menciptakan ikatan emosional yang tidak mudah dilepaskan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore