Jika Anda Melakukan 9 Perilaku Ini dalam Percakapan, Orang Mungkin Akan Menganggap Anda Lebih Disukai daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi



JawaPos.com -Banyak orang merasa canggung saat berbicara dengan orang lain. Ada kekhawatiran umum: “Apakah aku terdengar aneh?”, “Apakah mereka menyukaiku?”, atau bahkan “Apakah aku membosankan?”. Menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kita sering meremehkan seberapa besar orang lain sebenarnya menyukai kita.



Fenomena ini dikenal sebagai liking gap—kesenjangan antara bagaimana kita menilai diri sendiri dan bagaimana orang lain menilai kita. Dalam banyak kasus, kita terlihat lebih menyenangkan, hangat, dan menarik daripada yang kita bayangkan.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat beberapa perilaku sederhana dalam percakapan yang tanpa sadar membuat orang lain merasa nyaman dan menyukai Anda. Jika Anda sering melakukannya, kemungkinan besar Anda sudah memberikan kesan positif tanpa menyadarinya.



Berikut 9 perilaku tersebut:



1. Anda Benar-Benar Mendengarkan



Bukan sekadar diam saat orang lain berbicara, tetapi benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian.



Anda:



Mengangguk

Memberi respons singkat seperti “oh ya?” atau “menarik”

Tidak langsung memotong pembicaraan



Menurut psikologi, didengarkan adalah salah satu kebutuhan emosional paling dasar manusia. Ketika Anda memberikan perhatian penuh, orang lain secara otomatis merasa dihargai—dan itu meningkatkan rasa suka terhadap Anda.



2. Anda Mengajukan Pertanyaan Tulus



Orang yang disukai bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang membuat orang lain merasa menarik.



Jika Anda sering bertanya seperti:



“Gimana pengalaman kamu di sana?”

“Apa yang paling kamu suka dari itu?”



Itu menunjukkan ketertarikan yang tulus. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan lanjutan dianggap lebih hangat dan lebih menyenangkan untuk diajak bicara.



3. Anda Tersenyum Secara Alami



Senyuman kecil—bukan yang dipaksakan—punya dampak besar.



Senyum:



Membuat Anda terlihat lebih ramah

Mengurangi ketegangan dalam percakapan

Menular secara emosional



Orang mungkin tidak sadar secara langsung, tapi mereka akan merasa lebih nyaman di sekitar Anda.



4. Anda Memberi Ruang Orang Lain untuk Bicara



Jika Anda tidak mendominasi percakapan, itu nilai plus besar.



Banyak orang takut terlihat membosankan, lalu justru terlalu banyak bicara. Padahal, memberi ruang:



Membuat percakapan terasa seimbang

Membuat orang lain merasa penting



Hasilnya? Mereka akan lebih menyukai Anda.



5. Anda Menunjukkan Empati



Saat seseorang berbagi cerita—terutama yang emosional—dan Anda merespons dengan empati seperti:



“Itu pasti berat ya”

“Aku bisa bayangin rasanya”



Anda menciptakan koneksi emosional. Psikologi menunjukkan bahwa empati adalah fondasi utama hubungan yang kuat.



6. Anda Tidak Terlalu Menghakimi



Orang cenderung menyukai mereka yang terasa “aman”.



Jika Anda:



Tidak cepat mengkritik

Tidak meremehkan pendapat orang lain

Bisa menerima perbedaan



Maka orang akan merasa nyaman membuka diri. Ini membuat Anda tampak lebih dewasa dan menyenangkan.



7. Anda Bisa Menertawakan Hal Kecil



Humor ringan, bahkan yang sederhana, bisa membuat suasana jauh lebih santai.



Anda tidak harus jadi lucu seperti komedian. Cukup:



Menertawakan hal kecil

Tidak terlalu serius sepanjang waktu



Ini memberi kesan bahwa Anda mudah diajak bergaul.



8. Anda Mengingat Hal-Hal Kecil



Misalnya:



Mengingat nama seseorang

Mengingat cerita yang pernah mereka bagikan



Hal kecil seperti ini memiliki dampak besar. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli, bukan sekadar basa-basi.



Dan orang sangat menghargai itu.



9. Anda Menjadi Diri Sendiri (Tanpa Terlalu Berusaha Terlihat Keren)



Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha terlihat menarik, semakin terasa tidak alami.



Sebaliknya, orang yang:



Santai

Tidak terlalu memaksakan diri

Jujur dalam berbicara



Justru lebih disukai.



Keaslian (authenticity) adalah salah satu kualitas paling menarik menurut psikologi sosial.



Kesimpulan



Jika Anda melakukan beberapa—atau bahkan semua—perilaku di atas, kemungkinan besar Anda sudah:



Terlihat ramah

Menyenangkan

Mudah diajak bicara



Masalahnya bukan pada bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi bagaimana Anda menilai diri sendiri.



Sering kali, kita terlalu keras pada diri sendiri dan mengabaikan sinyal positif dari orang lain.



Jadi lain kali Anda selesai berbicara dengan seseorang dan mulai berpikir, “Kayaknya aku aneh deh tadi…”, ingat ini:



