9 Tanda Seorang Pria Sedang Jatuh Cinta dan Semua Orang Bisa Melihatnya Kecuali Dirinya Sendiri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Cinta sering kali datang tanpa disadari. Menariknya, dalam banyak kasus, orang di sekitar justru lebih cepat menangkap tanda-tandanya dibanding orang yang mengalaminya sendiri. Hal ini juga berlaku pada pria. Secara psikologis, pria cenderung lebih lambat menyadari emosi mendalam yang mereka rasakan, terutama jika berkaitan dengan cinta.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 tanda seorang pria sedang jatuh cinta—yang biasanya terlihat jelas bagi orang lain, tetapi tidak selalu disadari olehnya sendiri.

1. Perhatiannya Jadi Lebih Fokus pada Satu Orang

Menurut psikologi, ketika seseorang jatuh cinta, otaknya mulai “memprioritaskan” satu individu secara emosional. Pria yang sedang jatuh cinta akan lebih sering memikirkan satu orang tertentu, bahkan tanpa alasan yang jelas.

Orang lain bisa melihat perubahan ini dari cara dia selalu menyebut nama orang tersebut atau terlihat lebih “hadir” ketika bersama orang itu.

2. Bahasa Tubuhnya Berubah

Bahasa tubuh sering kali lebih jujur daripada kata-kata. Pria yang jatuh cinta biasanya:

Lebih sering mencondongkan tubuh saat berbicara

Menatap lebih lama

Tanpa sadar tersenyum saat melihat orang tersebut