10 Peringatan Dini Bahwa Anda Berpacaran dengan Seseorang yang Tidak Benar-benar Berkomitmen Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia percintaan, komitmen adalah fondasi penting yang menentukan arah dan masa depan sebuah hubungan. Namun, tidak semua orang memiliki kesiapan atau kemampuan untuk berkomitmen secara emosional.
Psikologi hubungan menunjukkan bahwa ada pola-pola perilaku tertentu yang bisa menjadi tanda peringatan dini bahwa pasangan Anda mungkin tidak akan pernah benar-benar serius.
Mengenali tanda-tanda ini sejak awal dapat membantu Anda menghindari hubungan yang tidak sehat, penuh ketidakpastian, dan berpotensi menyakitkan secara emosional.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 tanda yang perlu Anda perhatikan.
1. Menghindari Pembicaraan Tentang Masa Depan
Seseorang yang tidak ingin berkomitmen biasanya merasa tidak nyaman saat membicarakan masa depan. Ketika Anda mencoba membahas rencana jangka panjang—seperti tinggal bersama, menikah, atau bahkan liburan beberapa bulan ke depan—mereka cenderung mengalihkan topik atau memberikan jawaban yang samar.
Secara psikologis, ini bisa menunjukkan avoidant attachment style, yaitu pola keterikatan yang cenderung menghindari kedekatan emosional.
2. Hubungan Terasa Tidak Konsisten
Hari ini mereka sangat perhatian, besok bisa terasa dingin dan menjauh. Pola “panas-dingin” ini sering kali bukan kebetulan, melainkan strategi tidak sadar untuk menjaga jarak emosional.
Ketidakkonsistenan ini membuat Anda terus berharap dan bertanya-tanya, sehingga menciptakan ketergantungan emosional.
3. Tidak Pernah Mendefinisikan Hubungan
Jika Anda sudah cukup lama bersama tetapi status hubungan tidak pernah jelas, ini adalah tanda serius. Orang yang siap berkomitmen umumnya tidak ragu untuk memberi label pada hubungan.
Ketidakjelasan ini sering digunakan sebagai “jalan aman” agar mereka bisa pergi kapan saja tanpa tanggung jawab.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian