10 Peringatan Dini Bahwa Anda Berpacaran dengan Seseorang yang Tidak Benar-benar Berkomitmen Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia percintaan, komitmen adalah fondasi penting yang menentukan arah dan masa depan sebuah hubungan. Namun, tidak semua orang memiliki kesiapan atau kemampuan untuk berkomitmen secara emosional.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa ada pola-pola perilaku tertentu yang bisa menjadi tanda peringatan dini bahwa pasangan Anda mungkin tidak akan pernah benar-benar serius.

Mengenali tanda-tanda ini sejak awal dapat membantu Anda menghindari hubungan yang tidak sehat, penuh ketidakpastian, dan berpotensi menyakitkan secara emosional.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 tanda yang perlu Anda perhatikan.

1. Menghindari Pembicaraan Tentang Masa Depan

Seseorang yang tidak ingin berkomitmen biasanya merasa tidak nyaman saat membicarakan masa depan. Ketika Anda mencoba membahas rencana jangka panjang—seperti tinggal bersama, menikah, atau bahkan liburan beberapa bulan ke depan—mereka cenderung mengalihkan topik atau memberikan jawaban yang samar.

Secara psikologis, ini bisa menunjukkan avoidant attachment style, yaitu pola keterikatan yang cenderung menghindari kedekatan emosional.

2. Hubungan Terasa Tidak Konsisten

Hari ini mereka sangat perhatian, besok bisa terasa dingin dan menjauh. Pola “panas-dingin” ini sering kali bukan kebetulan, melainkan strategi tidak sadar untuk menjaga jarak emosional.

Ketidakkonsistenan ini membuat Anda terus berharap dan bertanya-tanya, sehingga menciptakan ketergantungan emosional.

3. Tidak Pernah Mendefinisikan Hubungan

Jika Anda sudah cukup lama bersama tetapi status hubungan tidak pernah jelas, ini adalah tanda serius. Orang yang siap berkomitmen umumnya tidak ragu untuk memberi label pada hubungan.