8 Tanda Bahaya yang Sering Diabaikan di Awal Hubungan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Padahal, menurut psikologi, banyak hubungan beracun (toxic relationship) justru menunjukkan tanda-tandanya sejak awal—hanya saja sering tidak disadari atau sengaja diabaikan.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 tanda bahaya yang sering muncul di awal hubungan dan patut diwaspadai:



1. Terlalu Intens Terlalu Cepat (Love Bombing)



Di awal, pasangan mungkin memberikan perhatian berlebihan—chat nonstop, pujian terus-menerus, bahkan langsung bicara soal masa depan bersama dalam waktu singkat.



Sekilas terlihat romantis, tapi secara psikologis ini dikenal sebagai love bombing. Tujuannya bisa jadi untuk menciptakan ketergantungan emosional dengan cepat.



Kenapa berbahaya?

Karena intensitas ini biasanya tidak stabil. Setelah kamu mulai “terikat”, sikapnya bisa berubah drastis.



2. Tidak Menghormati Batasan (Boundaries)



Misalnya:



Memaksa kamu cerita hal pribadi saat belum siap

Tidak menghargai waktu sendiri

Marah ketika kamu butuh ruang



Hubungan sehat selalu menghormati batasan individu.



Tanda bahaya:

Jika sejak awal pasangan merasa berhak atas waktu, tubuh, atau keputusanmu, itu indikasi kontrol yang tidak sehat.



3. Cemburu Berlebihan yang Dianggap “Tanda Sayang”



Kalimat seperti:



“Aku cemburu karena aku sayang”

“Aku cuma nggak mau kehilangan kamu”



Sering terdengar manis, tapi sebenarnya bisa menjadi bentuk posesif.



Menurut psikologi:

Cemburu ringan itu normal, tapi cemburu yang mengarah ke kontrol (melarang berteman, mengecek HP, dll.) adalah tanda hubungan beracun.



4. Selalu Menyalahkan Orang Lain



Perhatikan cara dia bercerita:



Semua mantannya “jahat”

Tidak pernah mengakui kesalahan sendiri

Selalu jadi “korban”



Ini red flag besar.

Orang yang tidak bisa refleksi diri cenderung akan menyalahkan kamu juga di kemudian hari.



5. Perubahan Mood yang Ekstrem



Hari ini sangat manis, besok bisa dingin atau marah tanpa alasan jelas.



Dalam psikologi hubungan:

Pola ini bisa menciptakan emotional rollercoaster yang membuat kamu kecanduan secara emosional—terus berharap dia kembali “baik” seperti sebelumnya.



6. Mengisolasi Kamu dari Orang Lain



Contohnya:



Tidak suka kamu dekat dengan teman atau keluarga

Membuat kamu merasa bersalah saat menghabiskan waktu dengan orang lain



Kenapa ini berbahaya?

Isolasi adalah salah satu langkah awal dalam hubungan manipulatif. Semakin kamu jauh dari support system, semakin mudah kamu dikontrol.



7. Mengabaikan Perasaanmu (Emotional Invalidation)



Saat kamu mengungkapkan perasaan, responnya:



“Kamu lebay”

“Itu cuma di kepala kamu”

“Kamu terlalu sensitif”



Efeknya:

Lama-lama kamu bisa meragukan perasaan sendiri. Ini bisa berkembang menjadi gaslighting.



8. Kamu Merasa Tidak Nyaman Tapi Mengabaikannya



Ini yang paling sering terjadi.



Kamu mungkin berpikir:



“Ah, mungkin aku overthinking”

“Nanti juga berubah”

“Dia sebenarnya baik kok”



Padahal, secara psikologis, intuisi sering menangkap pola yang belum bisa dijelaskan secara logis.



Jika kamu sering merasa cemas, tidak aman, atau tidak menjadi diri sendiri sejak awal, itu bukan hal yang normal.



Penutup



Hubungan yang sehat bukan hanya soal rasa suka, tapi juga rasa aman, dihargai, dan didukung. Tanda-tanda bahaya di awal sering kali terlihat kecil, tapi jika diabaikan, bisa berkembang menjadi pola yang merusak secara emosional.



Yang penting diingat:



Tidak semua “perhatian” itu sehat

Tidak semua “cemburu” itu cinta

Dan tidak semua hubungan layak dipertahankan



