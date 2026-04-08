Orang yang Cepat Pulih dari Kemunduran Biasanya Mempraktikkan 9 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang cepat pulih dari kemunduran.
JawaPos.com - Dalam hidup, kemunduran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Entah itu kegagalan dalam karier, hubungan yang berakhir, atau rencana yang tidak berjalan sesuai harapan—semua orang pasti pernah mengalaminya. Namun, yang membedakan satu orang dengan yang lain bukanlah seberapa sering mereka jatuh, melainkan seberapa cepat mereka bangkit kembali.
Dalam dunia psikologi, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan ini dikenal sebagai resilience atau ketahanan mental. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa orang yang cepat pulih dari kemunduran bukanlah orang yang “kebal” terhadap stres, melainkan mereka yang memiliki kebiasaan harian tertentu yang memperkuat mental mereka.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 kebiasaan harian yang sering dipraktikkan oleh orang-orang dengan ketahanan mental tinggi:
1. Menerima Emosi, Bukan Menekannya
Orang yang tangguh secara mental tidak berpura-pura baik-baik saja. Mereka mengakui rasa sedih, kecewa, atau marah yang mereka rasakan.
Dalam psikologi, menekan emosi justru dapat memperburuk stres dalam jangka panjang. Sebaliknya, menerima emosi membantu otak memproses pengalaman dengan lebih sehat. Mereka berkata pada diri sendiri, “Ini sulit, tapi wajar aku merasa seperti ini.”
2. Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan
Saat menghadapi kemunduran, mudah sekali terjebak dalam hal-hal yang berada di luar kendali. Orang yang cepat pulih mengarahkan energi mereka hanya pada hal yang bisa mereka ubah.
