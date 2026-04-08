Orang yang Terlihat 10 Tahun Lebih Muda dari Usia Sebenarnya Biasanya Menghindari 5 Kebiasaan Umum Ini Menurut Psikologi

Menariknya, orang-orang yang terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya cenderung menghindari kebiasaan tertentu yang tanpa disadari bisa mempercepat penuaan, baik secara fisik maupun psikologis.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 5 kebiasaan umum yang biasanya mereka hindari:



1. Terlalu Sering Stres dan Memikirkan Hal di Luar Kendali



Secara psikologis, stres kronis adalah salah satu faktor terbesar yang mempercepat penuaan. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol secara berlebihan.



Dalam jangka panjang, ini dapat:



Merusak kulit (memicu keriput lebih cepat)

Mengganggu kualitas tidur

Melemahkan sistem imun



Orang yang terlihat lebih muda biasanya punya pola pikir berbeda: mereka lebih selektif dalam memilih apa yang perlu dipikirkan. Mereka menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, dan fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah.



2. Kurang Tidur dan Mengabaikan Istirahat



Kurang tidur bukan hanya membuat wajah terlihat lelah, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Dari perspektif psikologi, tidur berperan penting dalam:



Regulasi emosi

Pemulihan kognitif

Keseimbangan hormon



Orang yang tampak lebih muda biasanya sangat menjaga kualitas tidurnya. Mereka memahami bahwa tidur bukan “kemewahan”, melainkan kebutuhan utama.



Mereka cenderung:



Memiliki rutinitas tidur yang konsisten

Menghindari gadget sebelum tidur

Memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat

3. Terjebak dalam Pola Pikir Negatif



Pikiran negatif yang terus berulang bisa mempercepat penuaan secara tidak langsung. Orang yang sering mengeluh, menyalahkan diri sendiri, atau melihat segala sesuatu dari sisi buruk cenderung mengalami tekanan psikologis lebih tinggi.



Sebaliknya, orang yang terlihat awet muda biasanya:



Lebih optimis secara realistis

Mampu melihat masalah sebagai tantangan, bukan ancaman

Tidak terlalu keras pada diri sendiri



Psikologi menyebut ini sebagai resiliensi mental, yaitu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan tanpa kehilangan keseimbangan emosional.



4. Kurang Bergerak dan Gaya Hidup Pasif



Meskipun ini terdengar lebih fisik, kebiasaan ini sangat berkaitan dengan psikologi perilaku. Orang yang jarang bergerak biasanya juga memiliki tingkat motivasi yang rendah dan cenderung mengalami penurunan energi mental.



Sebaliknya, orang yang terlihat lebih muda:



Aktif secara fisik (tidak harus olahraga berat)

Sering berjalan kaki atau melakukan aktivitas ringan

Menjadikan gerak sebagai bagian alami dari hidup



Aktivitas fisik terbukti meningkatkan hormon kebahagiaan seperti endorfin, yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil dan wajah tampak lebih segar.



5. Mengabaikan Hubungan Sosial yang Sehat



Kesepian dan kurangnya hubungan sosial yang bermakna bisa berdampak besar pada kesehatan mental. Dalam psikologi, koneksi sosial adalah salah satu faktor utama kesejahteraan hidup.



Orang yang terlihat lebih muda biasanya:



Memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain

Menjaga komunikasi dengan teman atau keluarga

Menghindari hubungan yang toxic



Interaksi sosial yang positif membantu mengurangi stres, meningkatkan rasa bahagia, dan bahkan berdampak pada kesehatan fisik secara keseluruhan.



Penutup: Awet Muda Dimulai dari Pikiran



Menjadi terlihat lebih muda ternyata bukan hanya soal perawatan luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani hidup dari dalam. Cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, dan bagaimana kita merespons dunia memainkan peran besar dalam proses penuaan.



Kabar baiknya, kebiasaan-kebiasaan ini bisa dipelajari dan diubah. Tidak perlu menunggu usia tertentu untuk mulai—semakin cepat kamu menyadari dan menghindari kebiasaan buruk ini, semakin besar peluangmu untuk tetap terlihat dan merasa muda lebih lama.



