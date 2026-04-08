Jika Seseorang Selalu Berperan sebagai Korban, Biasanya Mereka Akan Mengulangi 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang selalu merasa dirinya sebagai korban. Apa pun situasinya, mereka cenderung melihat diri sebagai pihak yang dirugikan, disakiti, atau diperlakukan tidak adil. Dalam psikologi, pola ini sering disebut sebagai victim mentality atau mentalitas korban.



Mentalitas ini bukan sekadar keluhan sesaat, melainkan pola pikir yang berulang dan bisa memengaruhi hubungan, pekerjaan, hingga kesehatan mental seseorang. Orang dengan pola ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang mengulangi perilaku tertentu yang justru memperkuat posisi “korban” tersebut.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku yang biasanya muncul pada seseorang yang selalu berperan sebagai korban:



1. Selalu Menyalahkan Orang Lain



Salah satu ciri paling jelas adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas segala hal yang terjadi. Ketika sesuatu berjalan buruk, mereka jarang melakukan refleksi diri. Sebaliknya, mereka mencari siapa yang bisa disalahkan.



Dalam jangka panjang, ini menghambat pertumbuhan pribadi karena mereka tidak belajar dari kesalahan.



2. Sulit Mengambil Tanggung Jawab



Orang dengan mentalitas korban sering merasa bahwa hidup “terjadi pada mereka”, bukan “karena pilihan mereka”. Akibatnya, mereka enggan mengambil tanggung jawab atas keputusan atau tindakan sendiri.



Padahal, rasa tanggung jawab adalah kunci untuk perubahan dan kontrol diri.



3. Merasa Dunia Tidak Adil Secara Berlebihan



Memang benar bahwa hidup tidak selalu adil. Namun, individu dengan pola ini cenderung melebih-lebihkan ketidakadilan tersebut. Mereka merasa seolah-olah dunia secara khusus “menargetkan” mereka.



Persepsi ini memperkuat perasaan tidak berdaya.



4. Mencari Simpati Secara Terus-Menerus



Mereka sering menceritakan kesulitan atau penderitaan dengan tujuan mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain. Ini bisa menjadi cara untuk mendapatkan validasi emosional.



Namun, jika dilakukan terus-menerus, orang lain bisa merasa lelah secara emosional.



5. Mengulang Pola Hubungan yang Tidak Sehat



Menariknya, banyak orang dengan mentalitas korban tanpa sadar memilih atau bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Hal ini bisa karena mereka sudah terbiasa dengan peran tersebut.



Pola ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus.



6. Menolak Solusi atau Saran



Ketika diberi solusi, mereka sering menolaknya dengan berbagai alasan. Setiap saran dianggap tidak relevan atau tidak akan berhasil.



Secara psikologis, ini bisa terjadi karena mereka lebih nyaman berada dalam peran korban daripada menghadapi perubahan.



7. Berpikir Hitam-Putih



Mereka cenderung melihat dunia dalam dua sisi ekstrem: benar atau salah, baik atau buruk. Jika sesuatu tidak berjalan sempurna, maka dianggap sepenuhnya buruk.



Pola pikir ini membuat mereka sulit melihat peluang atau sisi positif dari situasi.



8. Mudah Tersinggung dan Sensitif



Komentar kecil atau kritik ringan bisa terasa seperti serangan besar bagi mereka. Mereka sering menginterpretasikan tindakan orang lain sebagai bentuk ketidakadilan atau penolakan.



Ini berkaitan dengan sensitivitas emosional yang tinggi.



9. Merasa Tidak Berdaya (Helplessness)



Banyak dari mereka mengalami apa yang disebut learned helplessness, yaitu keyakinan bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan mengubah keadaan.



Akibatnya, mereka berhenti mencoba dan semakin terjebak dalam situasi yang sama.



10. Menggunakan Masa Lalu sebagai Pembenaran



Mereka sering menggunakan pengalaman buruk di masa lalu sebagai alasan untuk perilaku saat ini. Trauma atau pengalaman negatif memang valid, tetapi jika terus dijadikan pembenaran, hal itu bisa menghambat penyembuhan.



Psikologi menekankan pentingnya memahami masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya.



Kenapa Mentalitas Ini Bisa Terbentuk?



Mentalitas korban tidak muncul begitu saja. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi antara lain:



Pola asuh di masa kecil

Trauma atau pengalaman negatif

Lingkungan yang tidak mendukung

Kurangnya rasa kontrol terhadap hidup



Ini berarti, seseorang tidak sepenuhnya “bersalah” atas pola ini, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk berubah.



Bagaimana Cara Mengatasinya?



Mengubah mentalitas korban bukan hal instan, tetapi sangat mungkin dilakukan. Beberapa langkah yang bisa diambil:



Mulai dengan refleksi diri secara jujur

Belajar mengambil tanggung jawab kecil

Fokus pada hal yang bisa dikendalikan

Mencari bantuan profesional jika diperlukan

Mengembangkan pola pikir bertumbuh (growth mindset)

Penutup



Setiap orang pernah merasa menjadi korban dalam situasi tertentu—itu hal yang manusiawi. Namun, ketika perasaan tersebut menjadi identitas permanen, di situlah masalah mulai muncul.



