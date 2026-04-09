Daya Tampung dan Pilihan Prodi 3 PTKIN Favorit 2026: UIN Jogja, Jakarta, Bandung, Cek Sekarang!

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi PTKIN terfavorit tahun 2026 dengan mencatatkan 26.886 pendaftar yang memperebutkan 1.458 kursi. (UIN Sunan Kalijaga)
JawaPos.com – Tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kembali menegaskan statusnya sebagai kampus favorit dalam seleksi nasional.
Ketiganya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Predikat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didukung oleh tingginya jumlah pendaftar setiap tahun yang jauh melampaui kampus PTKIN lainnya.
Berdasarkan data dari akun Instagram @ptkin.hebat, jumlah pendaftar jalur SPAN-PTKIN menunjukkan ketimpangan signifikan.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencatat 26.886 pendaftar, disusul UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan 26.819 pendaftar, serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 25.072 pendaftar.
Sementara itu, mayoritas PTKIN lain masih berada di bawah angka 20 ribu pendaftar, menegaskan dominasi tiga kampus tersebut sebagai PTKIN favorit calon mahasiswa.
Persaingan masuk PTKIN tidak hanya ditentukan oleh nilai, tetapi juga strategi dalam memilih jurusan.
Banyak calon mahasiswa belum memahami bahwa jumlah daya tampung dan opsi prodi yang tersedia bisa sangat memengaruhi peluang lolos.
Dalam seleksi UM-PTKIN, setiap peserta diberikan kesempatan memilih hingga 3 program studi.
Strategi umum yang disarankan:
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?