7 Tipe Teman Atau Kerabat yang Bisa Membuat Hidup Anda Tidak Bahagia Jika Terus Didekati, Menurut Psikologi

JawaPos.Com - Teman atau kerabat seringkali digambarkan sebagai tempat aman, di mana kita bisa pulang ketika dunia di luar terasa kejam dan melelahkan.

Namun kenyataannya tidak selalu seindah itu. Ada kalanya, justru orang-orang terdekat yang membawa beban emosional lebih berat daripada siapapun di luar sana.

Hubungan pertemanan tidak selalu menjamin kenyamanan, dan psikologi sosial telah lama menyoroti bahwa ada tipe-tipe kerabat tertentu yang, bila terlalu dekat, dapat mengikis rasa percaya diri, membuat hati lelah, bahkan menghalangi kebahagiaan dalam jangka panjang.

Kehadiran mereka sering tersamar, kadang dengan wajah penuh perhatian, kadang dengan ucapan manis yang sebenarnya menyimpan racun, atau bahkan dengan tindakan kecil yang diulang-ulang hingga perlahan menggerogoti ketenangan.

Dilansir dari Geediting, jika Anda sering merasa tidak bahagia setiap kali berada di sekitar kerabat tertentu, bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan salah satu dari tujuh tipe berikut ini.

1. Si Pengkritik yang Tidak Pernah Puas

Ada kerabat yang seolah menjadikan kritik sebagai bahasa sehari-hari. Mereka tidak pernah benar-benar melihat sisi baik dari Anda yang mereka soroti hanyalah kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar mereka.

Bagi orang seperti ini, tidak peduli seberapa keras usaha Anda, selalu ada komentar yang membuat Anda merasa kurang. Dari pilihan pakaian hingga pilihan karier, semua bisa jadi bahan sindiran.

Berada di dekat mereka membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri secara perlahan, karena validasi tidak pernah datang, hanya kritik yang tanpa henti.

2. Si Penyedot Energi Emosional

Ada pula kerabat yang tampak selalu membutuhkan perhatian lebih, bahkan sampai menguras energi orang lain. Mereka kerap datang dengan keluhan, drama, dan masalah tanpa akhir.

Setiap percakapan terasa seperti Anda dipaksa menjadi terapis pribadi, sementara mereka jarang benar-benar mendengarkan atau peduli dengan kehidupan Anda.

Kerabat seperti ini disebut sebagai vampir emosional, karena tanpa sadar mereka menghisap habis energi positif, membuat Anda merasa lelah bahkan setelah interaksi singkat.

3. Si Manipulator Gaslighting