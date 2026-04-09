8 Ciri Kepribadian Anak Sulung di Masa Kecil yang Akan Terbawa hingga Dewasa, Menurut Pandangan Psikologi, Simak! 

JawaPos.Com - Menjadi anak pertama, sulung atau anak tertua dalam keluarga sering kali membawa pengalaman emosional yang berbeda dibandingkan saudara lainnya.

Sejak kecil, anak sulung kerap berada dalam posisi yang menuntut kedewasaan lebih cepat, baik secara sadar maupun tidak.

Peran ini perlahan membentuk cara berpikir, bersikap, dan memandang diri sendiri.

Menurut psikologi perkembangan anak, urutan kelahiran memiliki pengaruh terhadap pembentukan kepribadian.

Anak tertua atau sulung khususnya, cenderung membawa pola-pola tertentu di masa kecil hingga dewasa.

Dilansir dari Geediting, inilah delapan ciri kepribadian anak tertua yang sering bertahan dan memengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa.

1. Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi

Anak tertua biasanya terbiasa memikul tanggung jawab sejak dini. Harapan keluarga sering mengarah kepadanya sebagai contoh bagi adik-adiknya.

Saat dewasa, sifat ini menjelma menjadi pribadi yang dapat diandalkan.

Mereka merasa perlu memastikan segala sesuatu berjalan baik, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

2. Perfeksionis terhadap Diri Sendiri

Tekanan untuk menjadi teladan membuat anak tertua terbiasa menuntut standar tinggi pada dirinya.

Kesalahan kecil sering terasa lebih besar dibandingkan dampaknya yang nyata.

Sikap ini terbawa hingga dewasa dalam bentuk perfeksionisme. Dorongan untuk tampil sempurna sering muncul, meski terkadang memicu kelelahan mental dan rasa tidak pernah cukup.