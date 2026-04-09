8 Ciri Kepribadian Menarik yang Bisa Diungkap Psikologi dari Orang-orang yang Gemar Memesan Menu Makanan Sama 

JawaPos.Com - Pernahkah Anda stsu orang disekitar Anda cenderung memesan makanan yang sama setiap kali mengunjungi restoran favorit?

Ketika daftar menu panjang terbentang di hadapan Anda, pilihan tetap jatuh pada makanan yang itu-itu saja.

Entah karena rasanya sudah terjamin hingga menjadi favorit, atau sekadar membuat merasa nyaman, menu tersebut bak menjadi pilihan utama di setiap momen.

Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini ternyata menyimpan makna psikologis yang cukup dalam.

Menurut sejumlah studi dan pengamatan dalam bidang psikologi kepribadian, pilihan makanan yang berulang bisa menjadi jendela untuk memahami cara berpikir, pola emosi, bahkan strategi hidup seseorang.

Dilansir dari Geediting, inilah delapan ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki jika Anda sering memesan menu yang sama dan siapa tahu, Anda akan lebih mengenal diri sendiri setelah membaca ini.

1. Anda Menyukai Konsistensi dan Stabilitas

Jika Anda hampir selalu memilih menu yang sama, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda menghargai konsistensi dalam hidup.

Anda merasa lebih nyaman ketika segala sesuatunya dapat diprediksi, baik itu dalam makanan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam dunia yang sering kali berubah dengan cepat, memilih hal yang familiar memberi Anda rasa kendali dan ketenangan.

2. Anda Menghindari Risiko yang Tidak Perlu

Orang yang enggan mencoba menu baru cenderung memiliki kepribadian yang berhati-hati.

Anda mungkin seorang pengambil keputusan yang rasional, yang menimbang untung-rugi sebelum mencoba hal baru.

Memilih menu favorit bukan berarti membosankan, tapi mencerminkan kecenderungan Anda untuk bermain aman dalam berbagai aspek kehidupan.