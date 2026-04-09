6 Kebiasaan Malam yang Pasti Dilakukan Orang dengan Hidup Tertata dan Pikiran Tenang, Menurut Psikologi

JawaPos.Com - Ketika menjelang malam, sebagian orang memandang waktu ini sebagai momen sempurna untuk istirahat.

Namun, bagi mereka yang hidupnya tertata dan pikirannya tenang, malam hari justru menjadi saat penting untuk menyentuh kembali ketenangan batin, mengisi ulang energi mental, dan mempersiapkan diri menyambut hari esok.

Mereka tidak melakukan sesuatu yang mencolok, tetapi kebiasaan sederhana yang mereka bangun justru menciptakan efek jangka panjang yang luar biasa terhadap kehidupan dan kesehatan mental mereka.

Psikologi modern pun mengakui bahwa rutinitas malam yang sehat dapat memperkuat kejelasan berpikir, mengurangi stres, dan menumbuhkan perasaan bahagia yang lebih konsisten.

Dilansir dari Geediting, inilah enam kebiasaan malam yang diam-diam dilakukan oleh mereka yang menjalani hidupnya dengan tenang dan teratur.

1. Membuat Ritual Relaksasi Sebelum Tidur

Bagi sebagian orang, malam bukan waktu untuk sibuk dengan gawai atau tugas-tugas tersisa.

Mereka yang hidupnya tertata biasanya menciptakan ritual relaksasi yang membantu tubuh dan pikiran memasuki fase istirahat.

Bisa dalam bentuk mandi air hangat, membaca buku ringan, menyalakan lilin aromaterapi, hingga mendengarkan musik yang menenangkan.

Aktivitas ini bukan sekadar rutinitas, tapi upaya sadar untuk memberi sinyal kepada otak bahwa waktu istirahat telah tiba.

2. Menuliskan Prioritas Esok Hari agar Tidur Lebih Tenang

Salah satu penyebab pikiran gelisah di malam hari adalah karena terlalu banyak hal yang belum selesai.

Orang dengan hidup tertata biasanya menuliskan tiga hingga lima prioritas utama yang ingin mereka capai keesokan harinya.

Cara ini membantu pikiran mereka untuk melepaskan beban sementara dan memberi ruang bagi tidur yang lebih lelap. Secara psikologis, ini juga menumbuhkan rasa kendali atas hidup.