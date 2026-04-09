Orang yang Bekerja di Beberapa Pekerjaan untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sering Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, tidak sedikit orang yang memilih—or terpaksa—untuk menjalani lebih dari satu pekerjaan sekaligus.

Mereka bisa bekerja di kantor pada siang hari, lalu beralih menjadi pengemudi, penjual online, freelancer, atau pekerjaan lainnya di malam hari. Fenomena ini sering disebut sebagai multiple job holding atau memiliki pekerjaan ganda.

Namun, di balik kelelahan dan jadwal yang padat, terdapat pola kepribadian tertentu yang sering muncul pada orang-orang yang menjalani kehidupan seperti ini.

Menurut berbagai perspektif psikologi, individu yang mampu bertahan dan bahkan berkembang dalam situasi tersebut cenderung memiliki karakteristik mental dan emosional yang kuat.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh mereka:

1. Daya Juang Tinggi (Resilience)

Orang dengan beberapa pekerjaan biasanya memiliki tingkat ketahanan mental yang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah meskipun menghadapi tekanan fisik maupun emosional.

Dalam psikologi, resilience adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Individu ini mampu melihat tantangan sebagai sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Mereka tetap bergerak maju meski keadaan tidak ideal.