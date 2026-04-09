Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
10 April 2026, 03.32 WIB

7 Ungkapan yang Sering Digunakan Orang yang Terlihat Baik, Tapi Sebenarnya Merasa Lebih Unggul Menurut Psikologi

seseorang yang merasa unggul dari siapapun. (Freepik/yanalya)



JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang tampak ramah, sopan, dan penuh perhatian.

Namun, tidak semua kebaikan itu tulus. Dalam beberapa kasus, sikap “baik” tersebut bisa menjadi bentuk halus dari perasaan superioritas—di mana seseorang merasa lebih pintar, lebih benar, atau lebih unggul dibanding orang lain, tetapi menyamarkannya dengan bahasa yang terdengar positif.

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai bentuk “superiority complex terselubung” atau kadang juga berkaitan dengan perilaku pasif-agresif. Salah satu cara paling umum untuk mengekspresikan hal ini adalah melalui ungkapan-ungkapan tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 ungkapan yang sering digunakan oleh orang yang berpura-pura baik, tetapi sebenarnya merasa lebih unggul:

1. “Aku cuma mau bantu kamu, sih…”

Sekilas terdengar seperti niat baik. Namun, dalam banyak konteks, kalimat ini bisa mengandung pesan tersembunyi bahwa orang tersebut merasa kamu tidak mampu tanpa bantuannya.

Biasanya diikuti dengan kritik atau koreksi yang tidak diminta. Ini bisa membuat penerima merasa diremehkan, meskipun dibungkus dengan “kepedulian.”

Makna tersembunyi:
“Aku lebih tahu daripada kamu.”

2. “Kalau aku jadi kamu, aku sih…”

Ungkapan ini sering muncul saat seseorang memberi saran. Tapi alih-alih empati, kalimat ini justru menempatkan pembicara pada posisi lebih superior.

Alih-alih memahami situasi orang lain, mereka membandingkan dengan diri sendiri seolah-olah mereka pasti akan membuat keputusan yang lebih baik.

Makna tersembunyi:
“Aku akan melakukan ini dengan lebih benar.”

3. “Bukan maksudku merendahkan, tapi…”

Ini adalah contoh klasik dari “disclaimer” dalam komunikasi. Secara psikologis, kalimat pembuka seperti ini justru menandakan bahwa apa yang akan dikatakan setelahnya kemungkinan besar memang merendahkan.

Orang sering menggunakan frasa ini untuk “mengamankan diri” dari kritik, sambil tetap menyampaikan penilaian negatif.

Makna tersembunyi:
“Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku tetap akan mengatakannya.”

4. “Wah, kamu berani juga ya…”

Terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya ambigu. Tergantung intonasi dan konteks, kalimat ini bisa menjadi bentuk sindiran.

Alih-alih benar-benar mengapresiasi, orang tersebut bisa saja sedang meragukan keputusan atau kemampuanmu.

Makna tersembunyi:
“Aku tidak yakin kamu mampu, tapi ya silakan.”

5. “Santai aja, kamu terlalu mikir…”

Kalimat ini sering digunakan untuk mereduksi perasaan orang lain. Dalam psikologi, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk ringan dari gaslighting, di mana seseorang membuat orang lain meragukan perasaan atau persepsinya sendiri.

Alih-alih mendukung, mereka justru menempatkan diri sebagai pihak yang lebih rasional.

Makna tersembunyi:
“Aku lebih logis daripada kamu.”

6. “Aku dulu juga kayak kamu kok…”

Kalimat ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara sudah “lebih berkembang” dibandingkan kamu.

Meskipun bisa terdengar relatable, sering kali ini menjadi cara halus untuk menunjukkan bahwa mereka sudah melewati fase yang menurut mereka lebih rendah.

Makna tersembunyi:
“Aku sudah lebih maju daripada kamu sekarang.”

7. “Nanti juga kamu ngerti…”

Ini adalah bentuk lain dari sikap superior terselubung. Kalimat ini menempatkan pembicara sebagai seseorang yang memiliki pemahaman lebih tinggi, sementara orang lain dianggap belum cukup matang.

Biasanya digunakan untuk mengakhiri diskusi tanpa benar-benar menjelaskan.

Makna tersembunyi:
“Kamu belum cukup pintar untuk memahami ini.”

Kenapa Orang Melakukan Ini?

Menurut psikologi, perilaku seperti ini bisa muncul karena beberapa faktor:

Kebutuhan validasi diri: Mereka ingin merasa lebih baik tanpa terlihat arogan secara langsung
Rasa tidak aman (insecurity): Ironisnya, orang yang tampak superior sering kali menyembunyikan rasa tidak percaya diri
Kebiasaan komunikasi pasif-agresif: Sulit menyampaikan kritik secara jujur, sehingga dibungkus dengan “kebaikan”
Cara Menyikapinya

Menghadapi orang seperti ini tidak selalu mudah, tetapi ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan:

Sadari pola komunikasinya → Jangan langsung tersinggung, tapi pahami maksud di balik kata-kata
Tegaskan batasan → Jika perlu, jawab dengan tenang dan jelas
Jangan terpancing → Orang seperti ini sering mencari reaksi emosional
Percaya diri → Ingat bahwa pendapat mereka bukan kebenaran mutlak
Penutup

Tidak semua kebaikan itu tulus, dan tidak semua kritik disampaikan secara jujur. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bagaimana bahasa bisa menjadi alat untuk menyamarkan perasaan superioritas.

Dengan memahami pola ini, kamu bisa lebih bijak dalam membaca situasi sosial dan menjaga kesehatan emosionalmu. Pada akhirnya, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang jujur, setara, dan penuh empati—bukan yang diam-diam merendahkan.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore