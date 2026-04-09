9 Perilaku Kecil yang Mengungkapkan Bahwa Cinta Seseorang Itu Tulus, Bukan Sekadar Sandiwara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hubungan, kata “aku sayang kamu” bisa dengan mudah diucapkan. Namun, psikologi menunjukkan bahwa ketulusan cinta justru lebih terlihat dari hal-hal kecil yang sering kali luput diperhatikan. Bukan dari kata-kata besar atau gestur dramatis, melainkan dari konsistensi sikap sehari-hari.

Cinta yang tulus tidak dibuat-buat, tidak penuh manipulasi, dan tidak bergantung pada situasi tertentu. Ia hadir dalam detail sederhana yang dilakukan berulang kali, bahkan tanpa disadari.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku kecil yang secara psikologis menunjukkan bahwa cinta seseorang itu benar-benar tulus, bukan sekadar sandiwara.

1. Mengingat Hal-Hal Kecil Tentangmu

Orang yang benar-benar peduli akan memperhatikan detail. Mereka mungkin ingat minuman favoritmu, hal yang membuatmu tidak nyaman, atau cerita kecil yang pernah kamu bagikan.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional attunement — kemampuan untuk benar-benar “selaras” dengan perasaan dan pengalaman orang lain.

Jika seseorang secara konsisten mengingat hal-hal kecil tanpa diminta, itu tanda bahwa kamu benar-benar penting bagi mereka.

2. Mendengarkan Tanpa Terburu-buru Memberi Solusi