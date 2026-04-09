10 Mesin Serut Kayu Terbaik dan Paling Awet 2026, Mesin Planer Berkualitas untuk Bengkel dan Proyek Rumahan

JawaPos.com - Sedang mencari mesin serut kayu terbaik untuk kebutuhan bengkel mebel atau proyek DIY di rumah?

Memilih alat yang tepat memang penting agar hasil serutan halus, presisi, tidak mudah macet, serta tahan lama digunakan dalam jangka panjang.

Saat ini, banyak pilihan electric planer di pasaran dengan berbagai spesifikasi, mulai dari yang hemat listrik hingga tipe heavy duty berkecepatan tinggi.

Supaya tidak bingung, berikut 10 rekomendasi mesin serut kayu terbaik dan paling awet yang layak kamu pertimbangkan dilansir dari YouTube Rekomendasi Id.

1. RYU Planer RPL82-3A – Andal untuk Pemakaian Harian

Mesin serut kayu dari RYU ini dikenal sebagai “mesin sejuta umat” di kalangan tukang. Dengan daya sekitar 570 watt dan kecepatan hingga 15.000 rpm, alat ini mampu menghasilkan serutan yang halus dan rata.

Kelebihan utamanya terletak pada ketersediaan spare part yang mudah ditemukan serta harga yang cukup terjangkau.

Cocok untuk bengkel skala kecil hingga menengah yang membutuhkan mesin tangguh untuk penggunaan rutin.

2. Makita M1902B – Presisi Tinggi dengan Fitur Keamanan