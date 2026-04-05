Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Minggu 05 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.
Waktu shalat ditentukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bagi masyarakat Kuningan dan sekitarnya, jadwal shalat Minggu, 05 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.
Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI yang terpercaya.
Imsak: 04:23 WIB
Subuh: 04:33 WIB
Terbit: 05:41 WIB
Dhuha: 06:13 WIB
Zuhur: 11:52 WIB
Asar: 15:08 WIB
Magrib: 17:56 WIB
Isya: 19:01 WIB
Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah aktivitas sehari-hari. Shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Pastikan untuk selalu memperbarui jadwal shalat setiap hari agar ibadah semakin khusyuk dan teratur. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kuningan dalam menjalankan kewajiban ibadah dengan lebih baik.