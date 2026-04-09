Real Madrid Legends Batal, Legenda Dunia Tetap Gegerkan GBK 18 April 2026

Clash of Legends 2026 bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 18 April. (Istimewa)
JawaPos.com–Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal menjadi panggung besar sepak bola dunia. Ajang Clash of Legends 2026 dipastikan digelar pada 18 April, menghadirkan deretan legenda lintas generasi dalam satu pertandingan bergengsi.
Event internasional ini sejak awal dirancang mempertemukan Barcelona Legends kontra Real Madrid Legends. Namun, rencana tersebut berubah setelah pihak promotor menerima konfirmasi pada 31 Maret 2026 bahwa Real Madrid Legends batal hadir ke Jakarta.
Pembatalan itu dipicu situasi di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rute perjalanan internasional. Aspek keamanan dan kenyamanan pemain menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.
Senyawa Entertainment bersama Mpro International dan Dewa United selaku promotor pun menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar Real Madrid di Indonesia.
Sebagai solusi, promotor tetap menghadirkan nuansa Madrid lewat format baru bertajuk DRX World Legends. Tim ini akan ditangani legenda Brasil Ronaldo Nazario, yang bertindak sebagai manajer.
Sejumlah nama besar eks Real Madrid tetap dipastikan tampil. Di antaranya Michel Salgado, Fabio Cannavaro, dan Claude Makelele.
Tak hanya itu, DRX World Legends juga diperkuat bintang kelas dunia lain seperti Sebastien Frey, David Silva, Keisuke Honda, Franck Ribery, dan Alessandro Del Piero.
”Kami memahami betul ekspektasi para fans, terutama penggemar Real Madrid yang mengharapkan kehadiran tim kesayangan mereka. Untuk itu, meski tidak dibalut dengan nama tim, Legenda- legenda Real Madrid ini tetap berkomitmen untuk hadir ke Jakarta. Kami juga telah mengumumkan line up pemain Barcelona Legend dan DRX World Legends yang akan tampil 18 April,” ujar Reza Subekti.
Di kubu Barcelona Legends, sejumlah nama tak kalah mentereng dipastikan tampil. Di antaranya Rivaldo, Patrick Kluivert, Ricardo Quaresma, hingga Javier Saviola.
