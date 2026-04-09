Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
09 April 2026, 13.00 WIB

Clash of Legends 2026 Utamakan Fans, Hardiyanto Kenneth: Ini Harus Jadi Sejarah!

Clash of Legends digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 18 April. Menghadirkan legenda sepak bola dunia melawan Barcelona Legends. (Istimewa)

JawaPos.com–Clash of Legends akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 18 April 2026. Ajang ini mengalami sedikit perubahan. Real Madrid Legends batal hadir. Sebagai gantinya, hadir legenda sepak bola dunia seperti Ronaldo, Alessandro Del Piero hingga Franck Ribery yang akan melawan Barcelona Legends.

Senyawa Entertainment, Mpro International, Dewa United, selaku promotor Clash of Legends 2026 mengumumkan perubahan ini dalam jumpa pers di Gelora Bung Karno pada Rabu (8/4). Clash of Legends 2026 jadinya akan mempertemukan Barcelona Legends melawan DRX World Legends. Pertandingan akan dipimpin wasit legendaris asal Italia, Pierluigi Collina.

Untuk DRX World Legends komposisi pemainnya 11 pemain legenda sepak bola dunia. Seperti, Michel Salgado (Spanyol), Fabio Cannavaro (Italia), Claude Makalele (Prancis), Sebastian Frey (Prancis), David Silva (Spanyol), Keisuke Honda (Jepang), Franck Ribery (Prancis), Alessandro Del Piero (Italia). Ronaldo Nazario de Lima bakal menjadi manajer DRX World Legends.

Kemudian ada beberapa pemain legenda sepak bola nasional yang akan mendampingi di DRX World Legends seperti Firman Utima, Greg Nwokolo, Arthur Irawan, Irfan Bachdim, Ismed Sofyan hingga Maman Abdulrahman.

”Kami memahami betul ekspektasi para fans, terutama penggemar Real Madrid yang mengharapkan kehadiran tim kesayangan mereka. Untuk itu, meski tidak dibalut dengan nama tim, Legenda- legenda Real Madrid ini tetap berkomitmen untuk hadir ke Jakarta. Kami juga telah mengumumkan line up pemain Barcelona Legend dan DRX World Legends yang akan tampil 18 April mendatang,” ujar Reza Subekti, CEO Senyawa Entertainment.

Untuk Barcelona Legends akan diperkuat Jesus Angoy, Vitor Baia, Sergi Barjuan, Fernando Navarro, Martin Montoya, Marc Valiente, Philipe Christanval, Andreu Fontas, Juan Pablo Sorin, Roberto Trashorras, Philip Cocu, Marc Crosas, Christian Tello, Rivaldo, Patrick Kluivert, Jonathan Soriano, Ricardo Quaresma dan Javier Saviola.

”Intinya kita ingin memberikan sebuah tontonan yang bisa menjadi kenang-kenangan karena ini kan sejarah ya. Tentu kita memberikan penggantinya yang terbaik. Harga membengkak tidak masalah show must go on. Kita ingin memuaskan kerinduan para penggemar,” ujar perwakilan dari Dewa United Hardiyanto Kenneth.

Kehadiran nama besar sepak bola dunia seperti Del Piero, Ronaldo, Cannavaro hingga Ribery diharapkan akan menyedot perhatian pecinta sepak bola tak cuma di Indonesia, tapi juga negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Singapura.

”Jakarta ini secara ekonomi akan sangat terbantu, stigma kota global akan terwujud. Kita mengundang pemain bola legenda. Banyak sektor akan terbantu dari sektor UMKM, F&B, transpostasi sampai okupansi hotel. Lebih dari itu, event ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang melalui exposure Jakarta di mata dunia,” papar Hardiyanto Kenneth.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore