Daya Tampung dan Pilihan Prodi 3 PTKIN Favorit 2026: UIN Jogja, Jakarta, Bandung, Cek Sekarang!

JawaPos.com – Tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kembali menegaskan statusnya sebagai kampus favorit dalam seleksi nasional.

Ketiganya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Predikat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didukung oleh tingginya jumlah pendaftar setiap tahun yang jauh melampaui kampus PTKIN lainnya.

Berdasarkan data dari akun Instagram @ptkin.hebat, jumlah pendaftar jalur SPAN-PTKIN menunjukkan ketimpangan signifikan.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencatat 26.886 pendaftar, disusul UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan 26.819 pendaftar, serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 25.072 pendaftar.

Sementara itu, mayoritas PTKIN lain masih berada di bawah angka 20 ribu pendaftar, menegaskan dominasi tiga kampus tersebut sebagai PTKIN favorit calon mahasiswa.

Persaingan masuk PTKIN tidak hanya ditentukan oleh nilai, tetapi juga strategi dalam memilih jurusan.

Banyak calon mahasiswa belum memahami bahwa jumlah daya tampung dan opsi prodi yang tersedia bisa sangat memengaruhi peluang lolos.

Dalam seleksi UM-PTKIN, setiap peserta diberikan kesempatan memilih hingga 3 program studi.