Luca Marini dan Marco Bezzecchi Dihukum Turun Dua Posisi Usai Halangi Marc Marquez Kualifikasi

JawaPos.com – Pembalap Marco Bezzecchi dan Luca Marini dijatuhi penalti pada sesi kualifikasi MotoGP Amerika Serikat.

Keduanya dinilai melakukan pelanggaran dengan menghalangi laju Marc Marquez. Akibat insiden tersebut, mereka harus turun dua posisi dari hasil kualifikasi awal.

Dikutip dari akun sosial Instagram @gpracingindonesia pada Minggu (29/3), Insiden terjadi saat sesi kualifikasi berlangsung di sirkuit Austin, Amerika Serikat.

Marc Marquez yang tengah berusaha mencatatkan waktu terbaik mengalami gangguan dari dua pembalap tersebut. Situasi ini membuatnya kesulitan menjaga ritme dan kecepatan secara maksimal.

Luca Marini terlihat mencoba menyalip Marquez dalam momen krusial. Manuver tersebut justru mengganggu konsentrasi Marquez saat memasuki sektor penting lintasan. Akibatnya, Marquez terpaksa mengurangi kecepatan untuk menghindari risiko lebih besar.

Di saat bersamaan, Marco Bezzecchi berada di belakang Marquez dan dinilai turut menghambat laju pembalap tersebut.

Posisi Bezzecchi yang terlalu dekat membuat ruang gerak Marquez semakin terbatas. Kondisi ini memperburuk situasi yang sudah tidak menguntungkan bagi Marquez.

Pihak penyelenggara akhirnya mengambil keputusan tegas atas insiden tersebut. Bezzecchi dan Marini dinyatakan bersalah karena mengganggu jalannya kualifikasi pembalap lain. Keduanya pun dijatuhi hukuman berupa penurunan dua posisi start.