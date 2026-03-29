Strategi Berani Jorge Martin Berbuah Kemenangan di MotoGP Sprint Amerika Serikat 2026

JawaPos.com – Pembalap Jorge Martin berhasil meraih kemenangan pada sprint MotoGP Amerika Serikat 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (29/3), Kemenangan tersebut diraih setelah ia menyalip Francesco Bagnaia pada lap terakhir. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Martin bersama Aprilia Racing.

Martin tampil berbeda dengan memilih strategi ban belakang medium. Keputusan ini diambil meskipun bertentangan dengan rekomendasi timnya. Pilihan tersebut terbukti efektif, terutama pada fase akhir balapan.

Pada awal balapan, performa ban medium tidak menunjukkan keunggulan signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, daya cengkeram ban tersebut semakin optimal. Kondisi ini memungkinkan Martin meningkatkan kecepatan dan mengejar posisi terdepan.

Memasuki lap-lap akhir, Martin berhasil memperkecil jarak dengan Bagnaia. Ia kemudian melakukan manuver krusial di tikungan ke-12 pada lap terakhir. Aksi tersebut memastikan dirinya merebut posisi pertama hingga garis finis.

Martin mengaku puas dengan strategi yang ia pilih secara mandiri. Ia menyatakan telah meyakinkan tim untuk menggunakan ban medium sejak sesi latihan. Keputusan tersebut akhirnya terbukti menjadi faktor penentu kemenangan.