Rey Bong Jadi Anak Rebel di Film 'Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya?'

JawaPos.com - Aktor Rey Bong dipercaya memerankan karakter Darin dalam film 'Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya?' arahan sutradara Kuntz Agus dan naskah skenarionya ditulis bersama Oka Aurora.

Darin digambarkan sebagai anak SMA kelas 12 yang rebel. Dia melawan semua hal yang tidak sejalan dengan arah dan kemauannya.

"Kalau Mbak Dira punya karakter yang sangat ambisius dan mengutamakan perasaan orang lain, Darin tidak seperti itu. Darin mendobrak semua perasaan orang yang tidak sesuai dengan dia," kata Rey Bong dalam jumpa pers di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Kenakalan yang dilakukan Darin sebagai bagian dari ekspresi proses pencarian jati diri. Dia menghadapi tekanan psikologis karena keluarganya berkonflik. Dia mencari perhatian di luar rumah dengan caranya menjadi anak rebel.

Menurut Rey Bong, kepribadian dirinya di kehidupan nyata dengan karakter Darin sangat jauh berbeda. Rey Bong termasuk anak yang pendiam dan kalem, sementara Darin justru kebalikannya.

Bagi Rey Bong, hal itu justru menjadi tantangan yang dihadapinya saat menjalani syuting film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya?.

"Kesulitannya, karena aku soft-spoken dan Darin rebel, itu beda banget," kata Rey Bong.

Selain Rey Bong, film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? juga dibintangi Mawar Eva De Jongh, Dwi Sasono, Baskara Mahendra, Unique Priscilla, Kiara McKenna, Dinda Kanya Dewi, dan Azami Syauqi.

Film Ayah, Ini Arahnya Kemana, Ya? menceritakan tentang Dira, anak perempuan yang tumbuh bersama ayah yang selalu ada secara fisik, namun tidak pernah benar-benar hadir secara emosional.

Dira dan Darin dibesarkan di sebuah rumah sekaligus warung yang terlihat hangat dari luar, namun menyimpan banyak diam dan janji yang tidak pernah terpenuhi.

Sang ibu, Lia, bekerja tanpa lelah dan tanpa mengenal waktu demi menjaga keluarga tetap utuh. Sedangkan sosok ayah, Yudi, hadir tanpa mampu memberikan peran yang berarti.

Kenangan masa kecil secara perlahan berubah ketika sebuah insiden menghancurkan stabilitas keluarga terjadi. Peristiwa ini membuka tabir kenyataan pahit dimana utang menumpuk, ketidakpastian masa depan, dan luka emosional yang selama ini tersembunyi.