Aulia Ramadhani
26 Maret 2026, 17.50 WIB

Jalani Tur Dunia SHOW WHAT IAM, IVE Umumkan Lokasi Baru di Amerika Utara dan Asia

IVE. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Makin bersinar, girlgrup Korea IVE mengumumkan tur dunia Amerika Utara dan Asia mereka yang sedang berlangsung

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), mereka secara resmi mengumumkan rencana tersebut, yang pastinya ditunggu penggemarnya

Rencananya, IVE akan memulai bagian tur Amerika Utara mereka di Toronto pada 21 Juli sebelum tampil di Montreal tanggal 23 Juli.

Mereka juga menyapa penggemar di Newark pada 25 Juli, Austin di tanggal 29 Juli, Los Angeles di 1 Agustus, Oakland yaitu 4 Agustus, Seattle tanggal 7 Agustus, dan Vancouver pada 9 Agustus.

Tak hanya itu, IVE kemudian akan kembali ke Asia untuk tampil di Hong Kong pada 4 dan 5 September, diikuti oleh Taipei tanggal 11 dan 12 September.

Dibentuk oleh Starship Entertainment, girlgrup Korea IVE memiliki enam anggota berbakat yaitu An Yu-jin, Gaeul, Rei, Jang Won-young, Liz, dan Leeseo.

Dikenal karena lagu-lagu yang menarik, grup ini juga menjadi paling sukses di music K-pop, setelah menerima beberapa penghargaan pendatang baru serta tampil di Korea Power Celebrity 40 versi Forbes.

Memulai debut mereka pada tanggal 1 Desember 2021, IVE mengeluarkan album singel Eleven serta diikuti dengan album singel Love Dive (2022).

Tak butuh waktu lama, singel utamanya menjadi lagu nomor satu pertama mereka di Circle Digital Chart Korea Selatan.

Pada November 2024, IVE pernah merilis single dengan judul Supernova Love yang berkolaborasi dengan David Guetta

