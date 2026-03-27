Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
27 Maret 2026, 14.50 WIB

Lee Sang Yeob akan Bergabung dengan Hyeri dan Hwang In Youp dalam Drama Komedi Dream to You, Benarkah?

Lee Sang Yeob, Hyeri dari Girl’s Day, Hwang In Youp. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Telah lama berkiprah di dunia akting, aktor Korea Lee Sang Yeob akan bergabung dengan Hyeri dan Hwang In Youp di drama mendatang, Dream to You (terjemahan harfiah).

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/3), drama ini ditulis oleh penulis Jung Eun Bi, dengan karya terkenalnya seperti Guardian: The Lonely and Great God dan Doom at Your Service.

Makin penasaran, Dream to You bergenre komedi romantis tentang reuni sutradara film jenius Woo Soo Bin, yang kembali setelah mencapai mimpinya, dan reporter Jo Yi Jae, yang telah melupakan mimpinya sendiri.

Kabarnya Hwang In Youp, Hyeri dari Girl’s Day, Lee Yul Eum, dan Baek Sung Chul sebelumnya telah dikonfirmasi untuk membintangi drama ini sebagai Woo Soo Bin, Jo Yi Jae, Oh Ha Na, dan Shim Yoo Geon.

Nantinya, aktor Lee Sang Yeob berperan sebagai Seo In Wook, ia merupakan CEO sebuah perusahaan produksi film.

Menarik perhatian penggemar, hubungan di sekitar Seo In Wook menambah kedalaman cerita di drama ini

Terlihat chemistry antara Seo In Wook dan Woo Soo Bin, dimana mereka bertemu sebagai rekan kerja di lokasi syuting dan sejak itu menjadi teman dekat

Meski berbeda, mereka saling memahami dengan dalam, membangun persahabatan yang kuat yang diharapkan akan membawa kehangatan pada cerita.

Menariknya, Seo In Wook juga memimpin alur cerita romantis, menambahkan dimensi lain pada cerita. Kisah cintanya, yang terungkap dalam narasi yang menarik, menawarkan kegembiraan yang unik.

Jika penasaran, drama Dream to You dijadwalkan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2026, nantikan!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore