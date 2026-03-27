Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here

JawaPos.com - Selalu memikat lewat aktingnya, aktris cantik asal Korea Go Youn Jung dikabarkan akan berperan di drama We Are All Trying Here bersama Koo Kyo Hwan

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/3), telah merilis poster, drama ini menyoroti Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan), ia dikelilingi oleh teman-teman yang sukses.

Hidupnya dikelilingi oleh kesedihan, iri hati, dan kecemburuan, ia memulai perjalanan untuk mencari kedamaian.

Hwang Dong Man, yang telah bermimpi untuk debut sebagai sutradara film selama 20 tahun, dan Byun Eun Ah (Go Youn Jung), produser di Choi Film yang dijuluki ‘The Ax,’ adalah satu-satunya tempat perlindungan satu sama lain.

Terlihat dalam poster, Hwang Dong Man dan Byun Eun Ah duduk di depan restoran Ajit, melamun seolah-olah mereka telah kehabisan energi untuk hari itu.

Nampak tulisan, “Apakah Anda tahu di mana saya bisa membeli listrik?” sangat menyentuh hati, mmenggambarkan pikiran yang setidaknya pernah kita alami sekali

Menjadi sumber kekuatan satu sama lain, Hwang Dong Man, terjebak di tempat yang sama selama 20 tahun, dan Byun Eun Ah, dengan trauma masa lalunya

Hwang Dong Man, yang terus berbicara untuk meredakan kecemasannya, belajar untuk pertama kalinya bagaimana caranya untuk tetap tenang di depan Byun Eun Ah

Tim produksi mengatakan, “Hwang Dong Man dan Byun Eun Ah masing-masing memiliki kekurangan sendiri, mereka akhirnya mengisi kembali energi yang telah hilang.”