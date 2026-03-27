Album Ketiga Olivia Rodrigo akan Dipenuhi Tema Lagu Cinta Sedih

JawaPos.com – Penyanyi pop Olivia Rodrigo mulai mengungkap detail mengenai album ketiganya yang akan datang kepada publik.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (27/3), Rodrigo menyebut album tersebut akan dipenuhi dengan lagu-lagu cinta bernuansa sedih.

Pernyataan ini langsung menarik perhatian penggemar yang telah lama menantikan kelanjutan karya setelah album sebelumnya.

Album terbaru ini akan menjadi penerus dari Guts yang dirilis pada 2023 dan sukses secara komersial maupun kritik.

Meski belum mengungkap judul maupun tanggal rilis resmi, Rodrigo memberikan gambaran tentang tema besar dalam proyek musik terbarunya. Ia menegaskan bahwa sebagian besar lagu dalam album tersebut merupakan eksplorasi emosi cinta yang kompleks dan melankolis.

Rodrigo menyatakan bahwa menulis lagu dari perasaan bahagia justru menjadi tantangan tersendiri dalam proses kreatifnya. Ia menjelaskan bahwa saat seseorang merasa bahagia atau jatuh cinta, ide-ide puitis yang pahit manis tidak selalu muncul secara alami.

Oleh karena itu, ia memilih menghadirkan nuansa kerinduan dan ketakutan dalam lagu-lagu cintanya agar terasa lebih mendalam.

Olivia Rodrigo juga memperdengarkan beberapa lagu kepada pihak majalah yang digambarkan sebagai karya yang intim dan sinematik.

Olivia Rodrigo juga menegaskan bahwa seluruh lagu tersebut tetap berada dalam tema besar ‘lagu cinta yang sedih’. Menurutnya, lagu cinta terbaik sering kali memiliki unsur kerentanan, kecemasan, dan harapan yang tidak pasti.

Salah satu lagu dalam album ini disebut mengangkat kisah menemukan pasangan ideal dengan nuansa spiritual. Lagu lain menggambarkan rasa kehilangan dan kesedihan setelah perpisahan, terinspirasi dari hubungan dalam serial Sex and the City.

Sementara itu, lagu ketiga menghadirkan perspektif bahwa cinta tidak selalu mampu menyembuhkan luka batin seseorang.

Rodrigo menambahkan bahwa proses jatuh cinta sering kali membuka sisi terdalam seseorang, termasuk rasa tidak aman dan pergulatan emosi. Ia menyebut pengalaman tersebut bisa terasa menakutkan sekaligus indah dalam waktu bersamaan.