Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
27 Maret 2026, 16.51 WIB

5 Fakta dari Teaser Serial Harry Potter yang Tampilkan Nostalgia dan Elemen Baru Cerita

Serial Harry Potter (Instagram @harrypotter) - Image

Serial Harry Potter (Instagram @harrypotter)

JawaPos.com - Teaser pertama serial Harry Potter akhirnya dirilis dan langsung menarik perhatian penggemar di seluruh dunia.

Teaser berdurasi sekitar dua menit ini menampilkan berbagai cuplikan penting yang memperkenalkan kembali kisah ikonik tersebut dalam format serial.

Berikut 5 hal yang perlu diketahui dari teaser perdana serial Harry Potter, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (27/3).

1.     Kembali pada Awal Kisah Harry Potter

Teaser dibuka dengan adegan klasik di rumah keluarga Dursley, termasuk lemari bawah tangga yang ikonik. Penonton juga diperkenalkan kembali pada Paman Vernon dan Bibi Petunia yang meremehkan Harry sejak kecil. Momen kedatangan surat Hogwarts menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Adegan ini menegaskan bahwa serial akan memulai cerita secara detail dari awal kehidupan Harry.

2.     Perjalanan Menuju Hogwarts yang Lebih Luas

Teaser memperlihatkan perjalanan Harry bersama Hagrid menuju dunia sihir dengan sentuhan baru. Salah satu perubahan menarik adalah penggunaan kereta bawah tanah London dalam perjalanan tersebut. Selain itu, momen di stasiun King’s Cross tetap dipertahankan sebagai elemen penting cerita. Detail ini menunjukkan adanya kombinasi antara kesetiaan pada cerita asli dan inovasi visual baru.

3.     Kemunculan Karakter Ikonik dan Elemen Klasik

Sejumlah karakter utama seperti Profesor Snape, Dumbledore, dan McGonagall muncul dalam cuplikan singkat. Selain itu, tokoh penting seperti Draco Malfoy, Ron Weasley, dan Hermione Granger juga diperlihatkan. Elemen klasik seperti topi seleksi dan toko tongkat sihir Ollivander turut dihadirkan kembali. Kehadiran detail-detail ini memperkuat nuansa nostalgia bagi para penggemar lama.

4.     Perubahan dan Pendekatan Baru dalam Adaptasi

Serial ini akan menggunakan judul “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, bukan versi Amerika. Penonton juga akan melihat kehidupan Harry di sekolah non-sihir sebelum masuk Hogwarts. Beberapa elemen seperti Quidditch mengalami pembaruan dari segi kostum dan visual. Perubahan ini menandakan adanya eksplorasi cerita yang lebih luas dibandingkan versi film sebelumnya.

5.     Skala Produksi Besar dan Rencana Jangka Panjang

Serial ini direncanakan tayang perdana pada Natal 2026 di platform HBO Max. Produksi dirancang berlangsung selama sekitar 10 tahun untuk mengadaptasi tujuh buku secara menyeluruh. Lebih dari 30.000 anak mengikuti audisi sebelum akhirnya terpilih pemeran utama baru. Skala produksi besar ini menunjukkan ambisi menghadirkan adaptasi Harry Potter yang lebih lengkap dan mendalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore